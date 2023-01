Milagros y Juan Carlos están repostados en la pared del andén de Metro de Lavapiés, en Madrid, charlando. Llevan puestas sendas mascarillas higiénicas de color blanco mientras esperan a que llegue su tren. La noticia de que el Gobierno propondrá el 7 de febrero el fin de la obligación de llevar mascarillas en los transportes públicos la reciben de manera discrepante. Mientras que para Juan Carlos "ya es hora de quitársela, que resulta muy sofocante". Para Milagros todavía no ha llegado el momento. "A mí no me parece bien que la quiten tan pronto, porque dentro del vagón a menudo vamos muy juntos", sostiene.

En cuanto se publique en el BOE, previsiblemente el día 8 de febrero, la mascarilla en autobús, metro, trenes o vuelos internos pasará a ser una opción personal. Y, aunque la mayoría de los viajeros aplauden poder viajar sin tener que cubrirse obligatoriamente la boca, no son pocos los que no se sienten todavía seguros sin ella en los transportes públicos.

Quienes dicen que seguirán viajando con mascarilla consideran es precipitado quitársela con las nuevas variantes y que les da seguridad en unos entornos cerrados y con aglomeraciones frecuentes. Quienes están deseando quitársela, sin embargo, argumentan que en 2023 tiene poco sentido llevarla en el transporte si en los trabajos, en los bares y en las casas ya nadie la lleva. "Creo que si estamos todo el día y en todos sitios sin ella ya no tiene mucho sentido llevarla en el autobús", resume José María, a punto de subirse a uno de la EMT en la estación de Atocha.

María Camila Sánchez es una de las viajeras que, saliendo del Metro de Lavapiés, aplaude la medida del fin de la mascarilla obligatoria en febrero. Sobre todo porque esta misma tarde ella se ha visto obligada a bajar al suburbano después de que el conductor de un autobús le denegara el acceso por no tener una mascarilla a mano. "Ya no va a ser todo tan agobiante, ni voy a llegar tarde a ningún sitio", celebra.

Alba Martínez es otra de las viajeras que anuncia que dejará de ponerse la mascarilla en cuanto le dejen hacerlo. Aduce que "es hora de entrar en otro tipo de normalidad, porque son tres años los que han pasado desde que comenzó la pandemia". Eso sí, cree que se debe mantener la obligación en centros sanitarios u hospitales, como será el caso, y opina que "si uno tiene síntomas de catarro, covid u otros virus debería seguir llevándola en el transporte público por sentido común".

Usuaria habitual del Metro, Martínez ha presenciado en los últimos meses varios conflictos entre viajeros por el uso de la mascarilla. "Recuerdo una vez una señora que le tocó suavemente en el hombro a un hombre y le preguntó con mucha educación si le importaría ponérsela, pero él le espetó de malos modos que no le tocara". Fue un momento tenso, recuerda, que ya no pasa debido principalmente a que, según sus cálculos, "entre un 30-40% de viajeros van sin ella puesta".

A pocos metros, José de las Heras se está despidiendo de una chica en el andén, y ninguno de los dos lleva mascarilla. Le parece bien que se elimine la obligación "porque ya es así en otros países de nuestro entorno". Al principio de la pandemia él la llevaba siempre puesta en el metro, pero de un tiempo a esta parte a veces se le olvida. "Ya no es el mismo drama si se te olvida en casa, nadie te dice nada", explica.

Más cauta con la retirada del cubrebocas se muestra María Fernanda Morales, que ha pasado recientemente el covid, "en noviembre", pero siente que la situación sigue siendo "incierta" respecto a la evolución del virus. Le preocupan las noticias que llegan de China y las nuevas variantes, dice. "Yo la voy a seguir llevando, que a mí no me molesta. Vengo en el AVE y en el Metro con ella puesta y me la quitaré no cuando me lo digan sino cuando yo esté tranquila".

Por su lado pasa Quique C. quien explica que lleva una mascarilla puesta prácticamente todo el día. Porque la lleva cuando trabaja cara al público, higiénica, y siempre se pone una FPP2 en el transporte público. "Lo hago por las aglomeraciones y porque todavía no lo he pillado (el covid) y no me gustaría, en ninguna de sus variantes nuevas". Además, argumenta que tiene a sus padres en el hospital y es una manera más de protegerles. Eso sí, dice que no le ha recriminado a ningún viajero que no la lleve, pese a ser una conducta ilegal, "pero todavía menos ahora que las van a quitar".