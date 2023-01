¿El año del diluvio?

Arranca 2023 y es posible, -no digo probable, digo posible-, que este año lo cambie todo. El largo ciclo político que se abrió en 2019 podría llegar a su fin con los comicios que, como si se tratara de una elección a doble vuelta, se celebrarán en nuestro país a finales de mayo y, previsiblemente, en el mes de diciembre. La encuesta publicada por este periódico muestra que el Partido Popular entra en la carrera con sus mejores expectativas electorales desde hace años: consolidando el suelo del 31% de apoyo ante un PSOE estancado en el entorno del 26% desde hace meses. Se trata de una diferencia clave porque la suma de los dos partidos que dan soporte al gobierno quedaría lejos de estos resultados: los 135 diputados que obtendrían los de Núñez Feijóo superan los 125 escaños que obtendrían los dos partidos gubernamentales. Si a estos datos se les suma la solidez de Vox, que estaría cerca de repetir los resultados de hace cuatro años, el horizonte muestra un gobierno con una mayoría cómoda a cargo de los dos partidos que monopolizan de facto el escenario electoral desde el centro a la derecha en nuestro país.

Los españoles están preocupados por la situación económica y creen que el año electoral no va a ser bueno.

El gallego de Los Peares vuelve a ser el político mejor valorado y su preferencia como presidente del gobierno es abrumadora entre los electores ubicados en el centro político. El ambiente en la calle tampoco favorece al gobierno: los españoles están preocupados por la situación económica y creen que el año electoral no va a ser bueno en esta materia. En lo político, los ciudadanos consideran de manera mayoritaria no solo que la reforma de los delitos de malversación y sedición no ha contribuido a mejorar la situación en Cataluña, sino que, además, lo que han hecho es reforzar a los partidos secesionistas en aquel territorio. Quizá por eso, dos tercios de los españoles creen que el proceso secesionista no ha terminado aún, pese a lo que argumenta con voluntarismo el gobierno.

Aún es pronto para saber si esta tendencia se consolidará o no, pero cada vez queda menos tiempo para las elecciones municipales (y autonómicas en varias regiones) y es muy posible que estas elecciones marquen la tendencia de lo que vaya a pasar en invierno…Si el gobierno no es capaz de frenar en mayo las goteras demoscópicas que se anuncian, lo normal es en que en diciembre asistamos a un diluvio similar al de 2011. Y de nuevo con un gallego al mando, por cierto: y es que “La geografía siempre está y el pasado siempre vuelve”, como escribió una vez Josep Piqué.