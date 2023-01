Aragonès afirma que el Govern daría una "mejor respuesta" a las reivindicaciones de las huelgas con los presupuestos aprobados

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este miércoles desde el Parlament que el Govern podría dar una "mejor respuesta" a las diferentes reivindicaciones de les huelgas de esta semana en Cataluña con unos presupuestos nuevos. Durante la sesión de control en el Parlament, Aragonès ha vuelto a reclamar al PSC y a Junts que apoyen las cuentas, también para atender las deficiencias que ponen sobre la mesa los sectores sanitario, de la educación y del taxi.

A su vez, la líder de los comunes, Jéssica Albiach, ha pedido al president que ejecute la partida presupuestaria sobre Salut vía decreto ley o con modificación de crédito. El jefe de la oposición y del PSC, Salvador Illa, ha instado a Aragonès a suscribir la "propuesta de mínimos" de su partido para acordar las cuentas.

Aragonès ha reiterado que "una parte" de las reivindicaciones de las tres huelgas de esta semana se podrían responder "mejor" con unos presupuestos nuevos. En este sentido, el president ha subrayado que su "primer objetivo" es poner todos los recursos al servicio de la ciudadanía, y ha invitado a Illa a "profundizar en las negociaciones" y a cerrar un acuerdo "lo antes posible" para aprobar las cuentas de la Generalitat para 2023.

El líder del PSC ha dicho, en su respuesta, que el 28 de diciembre ya hizo una propuesta "de mínimos" al Govern "para poner en marcha el país". "Estamos a 25 de enero, usted sabrá", ha añadido, para constatar que el ejecutivo no ha aceptado todas las peticiones de los socialistas. "Si no suscribe la propuesta, la responsabilidad será suya por buscar otros apoyos", ha concluido el jefe de la oposición.

Aragonès ha respondido que el proyecto de presupuestos "está a punto", y que si el PSC "pone los intereses de país por delante de los del país" el acuerdo se podrá consumar: "Será bueno para la ciudadanía y para los servicios públicos, y para dar respuesta a las deficiencias y dotar de un horizonte a las esperanzas de la gente", ha recalcado el president.

Es aquí cuando, durante la sesión de control, Aragonès ha mostrado a Illa el documento genérico del proyecto presupuestario. Al acabar el punto del orden del día, el presidente del grupo de Junts, Abert Batet, ha reprochado a Aragonès que el documento no es el mismo que el equipo negociador del Govern había enseñado el martes en la reunión de presupuestos.

Fuentes del Palau de la Generalitat apuntan a que el documento reúne la misma información que ya tienen PSC y Junts, con la única diferencia de que el archivo que ha mostrado en el Pleno está maquetado y tiene portada.

Siguen las negociaciones

Los equipos negociadores del Govern y ERC se han emplazado a reunirse con la delegación del PSC tras la sesión de control. El encuentro todavía no se ha producido, pero fuentes republicanas insisten en que hay margen para cerrar un acuerdo sobre la enmienda de la moción sobre la Ronda Nord y la B-30, que el Pleno debatirá y votará el jueves.

Los socialistas entienden que, si no hay transacción y ERC vota en contra de su texto, la negociación de los presupuestos no tendrá sentido. En cambio, desde Calàbria aún ven margen para continuar explorando un pacto, aunque no haya consenso sobre la moción.

La CUP, Cs y PP le reprochan a Aragonès su papel en la cumbre hispano-francesa

Tres de los grupos del Parlament han aprovechado la sesión de control al Govern del Pleno de este miércoles para reprochar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, su papel en la recepción y saludo del inicio de la cumbre hispano-francesa de la semana pasada.

La CUP, Cs y PPC, con sus argumentos diferenciados, han cargado contra él por haber protagonizado un episodio que parece que no gustó a ninguno de los tres partidos.

Desde Cs y PPC atribuyen a Aragonès haber hecho el "ridículo" y haber mantenido un comportamiento "hispanofóbico". Mientras, la CUP cree que el president participó, asistiendo al saludo, en dar un "mensaje al mundo para decir que el conflicto con Cataluña ha acabado".