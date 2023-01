Kim Kardashian obtiene la orden de alejamiento del hombre que aseguraba que era su marido

Desgraciadamente, no es la primera vez que le sucede ni la primera vez que ha de acudir a los juzgados a pedir ayuda. Ya le ocurrió en 2021 con aquel hombre que no cesaba de enviarle pastillas del día después. Kim Kardashian ha conseguido una orden de alejamiento contra un acosador que desde hace varias semanas no cesaba de incomodar a la empresaria de 42 años.

Según los documentos que ha podido obtener el portal norteamericano TMZ, Jomonie Victor Zigler contactó con la más mediática de las Kardashian por primera vez el pasado mes de diciembre, realizando varias visitas a su casa de Los Ángeles, donde era detenido por el equipo de seguridad de la celebrity, así como publicando en las redes sociales mensajes explícitos sobre Kimberly.

Un dato importante para que la fundadora de Skims haya conseguido la "Restraining Order" ha sido que en dichos mensajes y visitas acosadoras a casa de Kim se refería a esta como "mi esposa".

Asimismo, en los documentos que ha presentado el abogado de Kim, Shawn Holley, se afirma que Jomonie también envió artículos aleatorios a la casa, incluido un anillo de diamantes y las llaves de una habitación de hotel. Además, la empresaria incide en el escrito en que este hombre tiene antecedentes penales por armas de fuego y amenazas.

Según Kim Kardashian, todo ello le ha llegado a causar una gran angustia emocional, razones que el juez ha estimado para firmar la orden de restricción contra el joven de 28 años. Dicha orden tiene una validez de un mes, dado que es estonces cuando tendrá lugar la audiencia.

Las redes sociales, eso sí, no han podido evitar la idea de creer que Jomonie Victor Zigler no es sino un álter ego de Kanye West, dado lo mal que el rapero se lo llegó a hacer pasar a la que fue su esposa y madre de sus cuatro hijos. Sin embargo, nada hace pensar que esta no sea otra teoría absurda de Internet.