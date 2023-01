Cristina Cifuentes se sincera con Risto Mejide en su vuelta como colaboradora a 'Todo es mentira': "Me caías fatal"

Cristina Cifuentes ha vuelto como colaboradora a Todo es mentira. La política "se ha vuelto" a sentar en el Chester para hacer la presentación formal de nuevo con Risto Mejide. Desde allí ha aprovechado para comentar la actualidad política y, por otro lado, su primera impresión del presentador.

Su vuelta al programa de tardes ha coincidido con una nueva entrega este martes de Viajando con Chester, formato del que fue la primera invitada. "Reconócelo: fui tu conejillo de Indias", ha bromeado la política.

Además, si bien la expresidenta de la Comunidad de Madrid ya ha contado en otras ocasiones su primera impresión con el publicista, esta vez se lo ha dicho a la cara. "Entonces me caías fatal, que lo sepas", le ha expresado, acompañando el rostro con sus palabras. "Ya lo sé, ya", le ha contestado Mejide.

"Pensé de qué iba este señor", ha añadido la colaboradora. "Ahora tampoco te caigo demasiado bien", le ha señalado el conductor de programa de Cuatro. No obstante, Cifuentes lo ha negado: "Ahora ya me caes bien, ya lo sabes. Aunque no me trates todo lo bien que me merezco". "Eso me dicen", ha añadido el presentador.