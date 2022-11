Cristina Cifuentes se sincera sobre su primer encuentro con Risto Mejide: "Fue amor a primera vista"

Cristina Cifuentes ha hablado detalladamente de su relación con Risto Mejide en el podcast Nos hemos liado, presentado por Alba Carrillo y Nagore Robles para Mtmad. La expolítica se ha sincerado e, incluso, ha admitido su interés en el publicista.

"Risto es un tío con el que yo tengo mucho feeling", ha declarado la expresidenta de la Asamblea de Madrid. "Nos queremos mucho y, además, tenemos una historia para contar". Una afirmación que no ha pasado desapercibida para las presentadoras, que la animaban a que se explicara.

"Yo hice con él el piloto del Chester, aunque luego no lo emitirieron. Yo era delegada del Gobierno y he de admitir que yo tenía muchísimos prejuicios frente a él, como él conmigo, supongo", empezó a relatar.

"Pensaba que era un capullo, gilipollas, un impertinente... Todas esas cosas", ha confesado Cifuentes. Sin embargo, esos pensamientos cambiaron tras su primer encuentro: "Cuando lo conocí fue amor a primera vista", confesó, definiéndolo como "un tío divertido, inteligente y culto".

Alba Carrillo no dudó en interrumpirla para preguntarle: "¿Si no estuvieras casada tendrías un affair?". La expolítica no lo pensó ni un segundo y le contestó que sí. "Es un tío estupendo, a mí me encanta", repitió la invitada del podcast.