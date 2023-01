La receta que nos peta

Hace unos días leía un artículo sobre el stresslaxing, que es el estrés que produce intentar relajarse cuando nos presiona la obligación de ser productivos todo el rato. Karoshi es el término japonés para designar la muerte por exceso de trabajo. Es tan real que allí, si un juez determina que alguien ha muerto por esta causa, la familia recibe una indemnización. El número de víctimas al año puede llegar a las 10.000.

Otra noticia habla de las inspecciones de trabajo a las grandes empresas y consultoras, que han detectado que sus empleados hacen más de 80 horas a la semana, con las consecuencias físicas que esto supone para los empleados y las legales que no supone para la empresa. La empresa Glovo se acaba de enfrentar a otra multa millonaria por pasarse por el forro los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El personal sanitario protesta por sus lamentables condiciones laborales, los taxistas de nuevo en pie de guerra porque no les salen las cuentas, los empleados de Zara piden aumento de salario, y en Francia acaban de ponerse en huelga por el posible aumento de la edad de jubilación.

Trabajar para no poder vivir, comer para morir de hambre.

Si cogemos todos estos datos, los metemos en la coctelera social, echamos un puñado de inflación, unas cucharadas de precariedad y unas cuantas subidas de tipos de interés y removemos varias veces, nos da como resultado algo que no se traga nadie, que es imposible digerir. Trabajar de una manera incansable para sobrevivir a duras penas es la receta del capitalismo más voraz, es lo que nos sirven en el plato cada día, lo intentamos masticar, pero no podemos tragarlo, comemos, pero no alimenta. Trabajar para no poder vivir, comer para morir de hambre. El oxímoron de nuestros tiempos.