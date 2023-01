El Govern duda de la voluntad real del PSC de querer llegar a un acuerdo de Presupuestos

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha explicitado esta mañana en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu las dudas que el Govern empieza a tener sobre la voluntad del PSC de llegar a un acuerdo de Presupuestos para aprobarlos en el Parlament. Plaja ha afirmado que, después de haber aceptado por primera vez “estudiar” la ejecución de la B-40 para desbloquear la negociación de las Cuentas, “tenemos que ver cuál es la voluntad real del PSC”.

La portavoz ha asegurado que “en los próximos días se pondrá en evidencia”, en referencia a la comisión de infraestructuras que se celebrará en el Parlament este jueves. Será entonces cuando se discutirá la enmienda presentada por ERC a la moción del PSC sobre la B-40, en la que, por primera vez, Esquerra se aviene a contemplar la construcción del denominado cuarto cinturón del Vallès.

La rueda de prensa de esta mañana para dar cuenta de los temas tratados en el Consell Executiu ha empezado con lo que casi se podría considerar una declaración institucional: “Hace tiempo que la negociación de presupuestos tendría que haber dejado de ser una voluntad del Govern para ser una realidad de país”. Entonces, Patrícia Plaja ha asegurado que por parte del Govern siempre ha habido “voluntad plena de apertura, y así y todo, no se ha conseguido el acuerdo”, para concluir que “esta semana será decisiva”, en referencia a la sesión parlamentaria del jueves.

El Govern cree que aceptar el estudio de la posible ejecución de la B-40, a pesar de que “no es el modelo de este Govern”, es un “gesto claro, clarísimo de mover ficha”, ha afirmado Plaja, asegurando que es una muestra más de “la voluntad del Govern de llegar, a un acuerdo, uno más”. Esa palabra, “voluntad”, ha estado revoloteando continuamente por la rueda de prensa, ya que el Govern considera que “solo hay un punto de desacuerdo, la B-40, por lo que, salvado este punto, no tendría que haber más que discutir. Si se ponen sobre la mesa nuevos temas, o se reabren los cerrados, querrá decir que esa voluntad no es tal”.

Cesión explícita

El Govern ha querido dejar muy claro que “la B-40 no es el modelo de este Govern”, pero al mismo tiempo muestra abiertamente su cesión asegurando que porque “no sea nuestro modelo, no quiere decir que no se pueda apoyar". Sin embargo, también ha habido un reproche a la inclusión de éste y otros temas en la negociación de presupuestos.

Para el Govern, en temas de infraestructuras “las cosas no son blancas ni negras, hay muchos matices”. También ha destacado que “el gobierno español tampoco ha hecho una propuesta concreta”, por lo que creen que se tendría que haber negociado en otro ámbito y no asociarlo a los Presupuestos.

Obras de la B-40 a la altura de Viladecavalls. ACN

Además, Patrícia Plaja ha querido poner algunos ejemplos de temas que para el Govern están zanjados y los socialistas siguen afirmando que son motivo de desacuerdo. Plaja ha asegurado que se pactó dotar 20 millones de euros adicionales a la Ley de Ciencia, y que se acordó destinar 50 millones para reducir las listas de espera, aunque el PSC pedía 100 millones. La portavoz asegura que “no cuadran las declaraciones públicas con lo que ha pasado en las negociaciones”.

La negociación sigue

No obstante, el Govern sigue decidido a negociar. Sin ir más lejos, esta misma tarde habrá reuniones con el PSC y con Junts. Sobre esta última, Plaja ha afirmado que “ se ha retrasado más de lo que el Govern quería, pero intentaremos avanzar”.

Desde el ejecutivo no se pone plazo a la conclusión de las negociaciones y confirma que si hay un acuerdo con alguno de los dos grupos, PSC o Junts, “y salen los números”, los Presupuestos se llevarán a aprobación. Incluso, no descartan llevarlos al Consell Executiu sin los apoyos suficientes, pero no creen que “sea el momento”.

Sobre si aceptar la ampliación del aeropuerto o la construcción del Hard Rock, y finalmente la B-40, podría acabar por romper el acuerdo que se tiene con los Comunes, que se oponían a estos proyectos, Patrícia Plaja ha asegurado que solo pidieron que “no se destinase ninguna partida presupuestaria” y cree que todas las posturas serán compatibles y se respetarán todos los términos del acuerdo con los Comunes.