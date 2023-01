Los otros éxitos millonarios del chef José Andrés: empresas, proyectos televisivos, cursos de cocina...

El chef José Andrés, de 53 años, se ha convertido en uno de los cocineros más prestigiosos del mundo. Y no solo eso. Además de montar un gran imperio culinario en Estados Unidos, se ha ganado el cariño de todos con sus labores humanitarias.

El asturiano se trasladó hasta Estados Unidos en 1991 para trabajar en el restaurante El Dorado Petit. Desde entonces todo ha cambiado y ya tiene a sus espaldas dos estrellas Michelín y el Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

José Andrés, que se dio a conocer en 2005 como presentador del programa de Vamos a cocinar, de TVE, se ha labrado una carrera muy ligada a la solidaridad. Lo demostró cuando se produjo la erupción del volcán de La Palma, pues ayudó a cualquiera que sufriera las graves consecuencias de lo ocurrido. De igual modo ha actuado con los damnificados por la guerra en Ucrania.

Su gran imperio está formado por más de veinte restaurantes en Estados Unidos, con un valor de más de cincuenta millones de euros. Eso sí, también tiene varios negocios en España relacionados de alguna manera con la hostelería.

Posee el holding Jose & Jon Investiments SL, gestionado con la sociedad José Andrés Corporation INC, con la que administra los restaurantes que tiene en la calle Ibiza de Madrid junto a su socio, Juan María Riberas Mera: La Cocina de Frente, Casa Julián Tolosa y Bulbiza.

También tiene otra sociedad junto a Riberas Mera, Gold Iberia Internacional Agro Food SL, en la que se desempeña como consejero. Además, posee un local comercial en el Palacio de Gaviria, en el centro de Madrid.

El chef se ha aventurado en un nuevo proyecto muy ligado a la televisión, puesto que ha creado una productora con contenido gastronómico. "Ha sido mi sueño lanzar José Andrés Media durante muchos años: contar historias sobre quiénes somos a través de la comida que comemos. Nuestro contenido gastronómico será tan creativo, divertido, inspirador y auténtico como nuestros restaurantes. No puedo esperar para empezar", confesaba.

La primera producción es José Andrés y familia, una docuserie de seis capítulos emitida en HBO Max. "Se ha convertido en un programa de un padre con sus hijas, de una familia tan maravillosa como cualquier otra, que se quiere, pero que también se enfada", ha explicado él.

Además de otros de sus proyectos hosteleros como Jaleo by José Andrés, Zatinya, Oyamel o Minibar by José Andés, el chef ha alcanzado el máximo prestigio con el resto de sus actividades.

En 2018 apareció en la lista de Los 100 personajes más influyentes del año configurada por la revista Time. Por aquel entonces tenía unos 130 millones de euros de facturación anual, pero en torno a 2021, la web Wealthy Gorilla le situaba como el duodécimo cocinero más rico del mundo.

Lejos de los fogones, José Andrés ha publicado Tapas, A taste of Spain in América o Passport to Spain. También ha dado a conocer a los estadounidenses la historia de España y su tradición gastronómica a través de un programa de televisión.

El lado humanitario de José Andrés, visible por ejemplo en la ONG World Central Kitchen, se ha visto alagado por numerosos rostros importantes tanto del mundo de la cocina como en general. Incluso Barack Obama le considera "un gran, gran amigo y un gran ciudadano". Precisamente el expresidente le entregó en 2016 el galardón National Humanities Medal.

Esa humanidad quizá también se ve reflejada en su pasión por enseñar, que le ha llevado a impartir cursos de cocina y ciencia en la Universidad de Harvard.