"Pedro Sánchez me debe 98€ de una comida", "Nunca he robado": Las mejores frases de Revilla en 'El Hormiguero'

Miguel Ángel Revilla visitó este lunes El Hormiguero para celebrar su 80 cumpleaños y presentar su nuevo libro, Toda una vida. Y para hacerlo, como suele ser habitual, consumió todo el tiempo del programa de Antena 3.

El presidente cántabro repasó con Pablo Motos momentos destacados de su infancia, de su vida personal y sobre Pedro Sánchez, dejando algunas frases destacadas:

- "Llevo una semana mentalizándome por llegar a los 80 años, el 50% de la población muere antes. Cuando estás por encima de la media empiezas a reflexionar".

- "Miro hacia atrás y estoy contento conmigo mismo, he luchado por unas ideas, las he visto realizarse, con defectos, pero jamás metiendo la mano".

- "Me he dedicado a mi tierra 40 y tantos años de mi vida. Lo dejé todo cuando tenía una situación privilegiada".

- "Justo al mes de morir Franco fue cuando pensé que era el momento de reivindicar la autonomía de Cantabria. Y he consagrado a esa vocación la mitad de mi vida, pero estoy contento y orgulloso".

- "Dejé todo por nada, lo hice por Cantabria, y eso que tenía mucha pasta".

- "Los salesianos donde yo estudié me traumatizaron y quiero llamar la atención a los niños que practican el acoso. No hice vida allí, aprobé malamente".

- "Les dije a mis padres que quería hacer Económicas en Bilbao, la facultad más dura. Mi padre me daba 500 pesetas al mes y tenía que trabajar para pagarme los estudios, pero pasé de no aprobar nada a sacar matrículas de honor".

- "Todo el mundo dentro del PSOE quería liquidar a Pedro Sánchez, pero yo le animaba. Probablemente ganó las elecciones en su partido porque yo hice mucho trabajo por él en las televisiones".

- "Cuando salió reelegido secretario general del PSOE, me dijo que quería que fuera a comer con él. Me citó en el Asador Donostiarra y, al acabar, me dijo que él salía primero para que no nos hicieran fotos".

- "El camarero vino para decirme que Sánchez no había pagado la cuenta y que alguien la tenía que pagar. Así que tuve que pagar 98, 50 euros, que me debe".

- "No aguanto a los prepotentes, me parecen despreciables".

- "Hay que ser ambicioso, pero no en exceso".

- "No he robado nada nunca".

- "Jamás he usado la zona VIP de un aeropuerto y me da vergüenza viajar en business o tener guardaespaldas".

- "No hay nadie en el mundo que me pueda comprar".

- "No pienso excesivamente en la muerte, me da más miedo una enfermedad larga".

- "Como soy donante de órganos, cuando yo me muera, que utilicen lo que valga de mí".