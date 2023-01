Miguel Ángel Revilla celebra su 80 cumpleaños años "sin dolores" y en activo 

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cumple este lunes 80 años.

"Me levanto con 80 años. No está mal llegar a esta edad y que en este momento no me duela nada. Esta noche nos vemos en @el_hormiguero", dice el también secretario general del Partido Regionalista de Cantabria en su cuenta de Twitter.

Me levanto con 80 años. No está mal llegar a esta edad y que en este momento no me duela nada. Esta noche nos vemos en @el_hormiguero pic.twitter.com/jkgNXHqy97 — Miguel Ángel Revilla (@RevillaMiguelA) January 23, 2023

Miguel Ángel Revilla Roiz (Salceda, Polaciones, 23 de enero de 1943) es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y diplomado en Banca y Bolsa por la Universidad del País Vasco. Fue empleado de banca entre 1974 y 1982; y de 1979 a 1982 fue profesor de Estructura Económica en la Escuela Superior de Dirección de Empresas de Santander, antes de acceder a la Universidad de Cantabria, donde ejerció como profesor asociado de Política Económica y Hacienda Pública hasta 1995.

Ocupa la Presidencia de Cantabria desde el 6 de julio de 2015, y es secretario general del PRC desde 1988. También fue vicepresidente cántabro y consejero de Obras Públicas.