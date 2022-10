Miguel Ángel Revilla, a Pablo Motos: "Por la calle me piden que me dejes hablar más"

El Presidente de Cantabria y Secretario General del Partido Regionalista Cántabro, Miguel Ángel Revilla, visitó una vez más El Hormiguero para repasar con Pablo Motos lo más destacado del panorama político de las últimas semanas.

Lo primero que hizo el invitado fue ponerse al lado del presentador para comparar su altura: "Soy más alto que tú, te saco por lo menos dos centímetros", le dijo al valenciano entre risas.

También comentó lo más curioso que le dicen por la calle: "Me piden que me dejes hablar más, también me preguntan que cuando vuelvo y también me repasan mis visitas".

También destacó que, pese a las numerosas veces que ha acudido a El Hormiguero como invitado: "Al principio me resistía a venir, pero al final te he cogido cariño", le dijo a Motos.