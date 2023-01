La doble desgracia de Joana Sanz, mujer de Dani Alves

Este viernes, Dani Alves quedó detenido tras declarar ante los Mossos y poco después, la jueza que investiga al futbolista brasileño por presuntamente agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton lo envió a prisión provisional sin fianza.

Los hechos que se investigan tuvieron lugar la noche del 30 al 31 de diciembre en un baño privado situado en un reservado de la citada discoteca de Barcelona, donde el jugador presuntamente agredió sexualmente a la joven de 23 años.

En el momento de la presunta agresión, la chica avisó a la discoteca y los responsables del local contactaron con los Mossos, quienes la trasladaron hasta el Hospital Clínic de Barcelona.

Por su parte, Alves ha negado la agresión sexual que se le imputa, pero la instructora del caso considera que su relato incurre en contradicciones con el resultado de la investigación llevada a cabo por los Mossos d'Esquadra y los indicios recabados en el lugar de los hechos.

Su mujer, su mayor apoyo

En todo este tiempo, la mujer del futbolista, la modelo canaria Joana Sanz, ha estado al lado de su marido. El viernes manifestaba con una fotografía en sus redes sociales el apoyo incondicional a su chico. Horas después, volvió a pronunciarse en sus stories, pidiendo respeto a la prensa.

Y es que, la modelo, además del ingreso en prisión de su marido, atraviesa un momento difícil a raíz de la reciente muerte de su madre.

"Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido", avanzó. "He perdido a los dos únicos pilares de mi vida", prosiguió Sanz, que pidió "un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno".

Una doble desgracia por la que está pasando la modelo y que empezó cuando perdió a su progenitora. Tal y como ella detalló, su madre tenía un cáncer en el útero y tuvo que ser ingresada de urgencia "porque se desangraba cada vez que iba al baño".

La madre de Joana tenía una discapacidad intelectual, motivo por el que fue ingresada en un centro de psiquiatría. Sin embargo, la modelo denuncia que no se preocuparon por el tumor que tenía. Por eso, fue ella quien se encargó de costear los cuidados que necesitaba su madre: "Si por los hospitales fuera, te mueres ahí", denunció. "Firmó para operarse el 29 de noviembre, no le dieron quirófano hasta el 17 de enero. Demasiado tarde", añadió en un post justo después de fallecer.