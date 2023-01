La mujer de Dani Alves, Joana Sanz, reacciona tras la entrada en prisión de su marido: "No me atormenten"

El ingreso en prisión del exjugador del Barça Dani Alves por presuntamente violar a una joven en una discoteca de Barcelona ha puesto también el foco mediático en su mujer, Joana Sanz. La modelo, que este viernes manifestaba con una fotografía en sus redes sociales el apoyo incondicional a su marido, ha vuelto a pronunciarse después de que este hubiese ingresado este viernes en la cárcel de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Sanz ha publicado en sus Stories de Instagram un mensaje contra la presión que está viviendo en estos momentos, y que va dirigido "a los medios de comunicación que están fuera de mi casa".

"Pido por favor que respeten mi privacidad en este momento", ha rogado la modelo. Y es que además del ingreso en prisión de su marido, Sanz atraviesa un momento difícil a raíz de la reciente muerte de su madre.

Tal y como ha explicado, "mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido".

"He perdido a los dos únicos pilares de mi vida", prosigue Sanz, que ha pedido "un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno".

Mensaje de Joana Sanz publicado en sus Stories. INSTAGRAM

Este viernes, Alves quedó detenido tras declarar ante los Mossos y poco después, la jueza que investiga al futbolista brasileño por presuntamente agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton lo envió a prisión provisional sin fianza.

Los hechos que se investigan tuvieron lugar la noche del 30 al 31 de diciembre en un baño privado situado en un reservado de la citada discoteca de Barcelona, donde el jugador presuntamente agredió sexualmente a la joven de 23 años.

En el momento de la presunta agresión, la chica avisó a la discoteca y los responsables del local contactaron con los Mossos, quienes la trasladaron hasta el Hospital Clínic de Barcelona.

Por su parte, Alves ha negado la agresión sexual que se le imputa, pero la instructora del caso considera que su relato incurre en contradicciones con el resultado de la investigación llevada a cabo por los Mossos d'Esquadra y los indicios recabados en el lugar de los hechos.