Omar Montes carga contra El Langui: "Es un friki"

"Omar Montes no es de Pan Bendito. Es un bufas. ¿Sabes lo que es un bufas? Un trolas. Cuando en el barrio te dicen que eres un bufas, es que eres un mentiroso", declaró tajantemente El Langui sobre el artista madrileño en una reciente entrevista.

"Él es de la plaza de las Palmeras, que está en General Ricardos. Se ha criado allí y de vez en cuando, de jovencito, se ha dejado caer por Pan Bendito, pero como tú te has podido dejar caer por Villaverde o por Orcasitas si vas a ver a un colega", detalló el actor y rapero en su intervención.

Unas palabras que tuvieron mucha repercusión y que han tenido respuesta por parte del intérprete de Una y mil noches. El cantante ha asegurado en Socialité que no ha visto "hace años" a El Langui por Pan Bendito, y que, al contrario que él, que sí que sigue viviendo allí pese a haber adquirido una casa en a Finca, ubicada en Pozuelo de Alarcón, el actor "dejó el barrio pronto". "Yo sigo ahí, donde siempre".

Sobre las palabras de El Langui y si se siente molesto con ellas, señala Omar: "Qué va. Ese es un friki. Le dolió que le presentaran como el segundo el segundo mejor músico de este barrio. Tampoco es el segundo, es como el décimo o el veinte", dice duramente Montes.

Además, el artista se ha defendido de otra polémica: el incidente protagonizado en un cine. "Fui con mi familia. Los que estaba delante, algunos eran compañeros y a otros no los conocíamos de nada y la estaban liando. Y me echaron el muerto como que era yo. Yo no puedo controlar a toda la gente", de defiende Omar. Si alguien se ha ofendido, le pido perdón", concluye.