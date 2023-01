María Teresa Campos se aísla de su entorno: "Hace tiempo que no quiere ver a nadie"

María Teresa Campos fue una de las protagonistas indirectas de este viernes del Deluxe. Kiko Hernández sacó a la luz unas supuestas grabaciones que la persona de confianza de la matriarca del clan Campos, su chófer Gustavo Guillermo, habría realizado a Carmen Borrego, entre los que hablaba (no bien) de su familia.

Por eso, la hija menor de María Teresa Campos se enfrentó a todo esto en el espacio de Telecinco, donde reveló cómo se encuentra actualmente su progenitora.

"Mi madre es hace tiempo la que no quiere ver a nadie. Uno de los problemas fundamentales que ha tenido mi madre es que ella se ha aislado, pero porque ella ha querido", señaló la menor de las hermanas Campos.

"Ha dejado de hacer la partida, de dejar de quedar con amigas…", detalló Carmen Borrego. "Si lo que pretendéis decir es que mi hermana y yo no nos encargamos de mi madre, eso sí que no lo voy a permitir. Hace tiempo que mi madre no quiere ver a nadie. No somos sus hijas las que la aislamos", se defendió.

"Yo nunca he estado en contra de que nadie vaya a casa de mi madre. Quien hace feliz a mi madre hace feliz a toda la familia. Nunca nos hemos negado a que nadie que la haga feliz esté al lado de mi madre. Nunca", aclaró.