Federico Jiménez Losantos ha contestado este viernes las palabras de Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, que acusaba a esRadio y a Ana Rosa Quintana de "financiación en entredicho". "O rectificas, o vas al banquillo", ha aseverado el locutor.

"Yo creo que hay muchos medios que tienen miedo de que su financiación esté en entredicho", declaró este jueves Espinosa de los Monteros en un encuentro con los medios en Fitur, acusando así a los presentadores de atacar a Vox en dos entrevistas en lo que él considera una "campaña" contra su partido.

Ante esta acusación, Losantos ha respondido de forma tajante en Federico a las 6: "O rectificas o vas al banquillo". Y es que, para el locutor, con dicho comentario Iván Espinosa ha querido poner en duda la legalidad de la financiación del Grupo Libertad Digital. "Poner en entredicho nuestra financiación es acusarnos de corrupción, de venalidad o de ruina", apuntó el periodista.

Hemos dado más oportunidades a Vox que ninguna empresa mediática en España

"Aquí no hay ninguna financiación en entredicho. Nosotros nos financiamos de modo transparente y todos los años presentamos las cuentas ante nuestros socios", ha indicado Federico Jiménez Losantos.Por ello, ha exigido una "rectificación inmediata" o, de lo contrario, asegura que Espinosa se sentará en los banquillos.

Losantos se ha referido a la afinidad ideológica y ha manifestado: "Que me insulte un político, si es de izquierdas lo tengo por costumbre, ahora uno de derechas, que la existencia de su partido se debe en buena parte a esta casa, eso no te lo paso, y sobre todo esa arrogancia (…) Hemos dado más oportunidades a Vox que ninguna empresa mediática en España. Ninguna empresa ha tratado mejor a Vox".

No obstante, ha indicado que la empresa "no es el servicio ni de Vox ni de nadie". "Esta es una empresa de gente libre que defiende la nación y la Constitución, cosa que en su vida ha hecho el hijo del cuarto marqués de Valtierra, que ayer salió no sé si para defender a su señor o a él mismo", añadió.