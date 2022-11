Federico Jiménez Losantos contesta a las palabras de Rocío Carrasco: "No hay nadie en España menos madre"

No ha tardado demasiado Federico Jiménez Losantos en comentar lo que ocurrió el pasado lunes en el programa En el nombre de Rocío. En aquel se abordaron, sin mencionarlos, las acusaciones que algunos profesionales de la comunicación habían vertido sobre Rocío Carrasco, acerca de que esta tenía conocimiento de una querella por falsedad documental sobre los escritos de Rocío Jurado que Ortega Cano interpuso en el mes de junio. "Mamá ni miente, ni se calla", zanjó la hija de La Más Grande tras escucharse las afirmaciones de Losantos y de otro periodista.

Pero el locutor de Es la mañana de Federico no se ha mordido la lengua. A pesar de tanto el espacio de Telecinco como la perito caligráfica en la que basaban sus acusaciones habían desmentido la información que dio Losantos, al que acusaban de hacerse eco de "datos falsos", este ha atacado a la empresaria. Pero no con algo relacionado con el caso, sino con su papel de madre.

"¡Ay, mamá! ¿Ahora tiene niños? No lo practica. ¿Cómo se puede lammar mamá? No hay nadie en España menos mamá que la que ahora se llama mamá. Será Motomami", ha asegurado el periodista de 71 años, que igualmente ha dedicado unas palabras a la "pandilla" de profesionales que en el programa "rodean a esta tiparraca".

"Espero que desaparezcan con ella pronto de esa cadena, a ver si resucita alguna vez. Porque estaría bien que hubiera competencia en el mundo del corazón... Y que hicieran corazón, no este tipo de basura", ha declarado Losantos, que además incide en que la querella tendrá futuro.

"Te pongas como te pongas, esa querella por falsificación documental y posible estafa procesal es una querella criminal y, cuando acabe esta temporada de una puñetera vez, si es que se atreven a acabarla alguna vez, que creo que no lo hacen para no ir directamente al banquillo, vendrá la demanda civil con la pasta de por medio", ha amenazado.

No se ha quedado a gusto el locutor y pronto ha seguido con su belgerancia contra la cadena y Carrasco, a quienes acusa de haber manipulado a la perito: "Habéis montado un pollo repugnante y habéis sacado a una pobre que no sabe en lo que se ha metido para lavar la cara a lo que no tiene lavado posible".

Según Losantos, los documentos de Rocío son falsificaciones porque la querella es posterior a la entrevista con la profesional caligráfica. "Tendrás que demostrar que no es una falsificación con mejores peritos que una señora que le graban una cosa antes de que se presente la querella", ha puntualizado, antes de un ataque final contra Carrasco.

"La has emprendido contra toda tu familia, has atacado a tu padre, a tu padrastro, a tu madre, a la que has dejado como una falsificadora. Has atacado a tu tío Amador, a Rosa Benito, a tu prima Chayo. Has despreciado a tus dos hijos, has insultado a tu hija, has insultado a toda la familia Jurado, sin excepción ninguna", ha continuado Losanto.

Finalmente, ha rematado con un: "No hay ni una sola persona que tenga relación contigo, ni buena, ni mala, ni regular", aunque ha matizado que "de vez en cuando, alquilan a alguno, pero en seguida se desdice". "El mes que viene, 'adiós, Vasile'; y el año que viene, al Juzgado", ha finalizado.