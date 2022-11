Rocío Carrasco apunta a Gloria Camila y desvela quién rompió su relación: "Me mata que me llame mala madre"

En la última entrega de En el nombre de Rocío una de las protagonistas fue Gloria Camila. Rocío Carrasco ha hablado abiertamente sobre ella por primera vez confesando incluso los sentimientos que se despiertan en ella cuando la joven le llama "mala madre".

"Yo quiero a esa niña que yo recuerdo. A la Gloria esa que me daba tirones del pelo y me volvía medio loca. Yo si fuera ella recapacitaría. Rebobinaría y vería las cosas que he hecho y he dicho y a lo mejor así hasta llega a una conclusión certera", comenzaba relatando la hija de Rocío Jurado.

Además, Carrasco ha asegurado que la manera en la que Gloria se refiere a ella le afecta considerablemente. "Me mata cuando dice que soy mala madre", ha afirmado, también reconociendo que "en un primer momento" optó por "no tenérselo en cuenta" ya que ella "era una niña que era muy joven y estaba viviendo también otra situación como la entrada de su padre en prisión". Eso sí, ese contexto no evitó que le matase "igualmente".

"Cuando una niña que ya es una mujer sigue con la misma cantinela y sigue con la misma intención de herir habiendo visto toda la historia que yo he vivido me caben dos opciones. Una, que no haya entendido nada y otra, que lo haya entendido y lo haya visto y no le importe nada", ha explicado.

Asimismo, Rocío no entiende cómo Gloria Camila, que "ha vivido el sufrimiento de su madre ocasionado por una persona", "no ha tenido consideración con ese sufrimiento y esa persona ha estado viviendo en su casa".

Rocío Carrasco también ha develado quién cree ella que ha sido clave en su distanciamiento con Gloria Camila. Y esa persona no es otra que su propia hija, Rocío Flores. "No me cabe la menor duda de que le han dado una versión distorsionada de lo que pasó con mi hija", ha afirmado.

Y precisamente ha confirmado que no está preparada para una conversación porque cree que no puede "estar con alguien que tiene relación con esa persona. Quien lo critica es porque no ha tenido nunca un problema mental o no se ha visto nunca inmerso en una depresión o no ha tenido nunca un ataque de pánico".