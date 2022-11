Najwa Nimri habla sobre su papel como madre: "Lo he cuidado yo, no lo ha criado nadie por mí"

La actriz Najwa Nimri, que está triunfando ahora con Sagrada Familia en Netflix, se ha convertido en una de las intérpretes más queridas del panorama nacional. Sin embargo, siempre se ha mostrado muy protectora de su intimidad, hasta que ahora se ha sincerado más abiertamente sobre su papel como madre.

La que interpreta a la villana de Vis a vis, de 50 años, estrenó maternidad en 2004, cuando nació su hijo Teo Nebil. A pesar de que este dato era conocido, nunca se ha sabido quién es el padre del joven, que ya es mayor de edad.

La actriz ha opinado que para ella, el término de maternidad no está idealizado. "Creo que es una de las cosas más importantes que hay. La madre lo es todo", ha asegurado.

"Lo mejor es que relativizas. Todo lo que te parecía superimportante, empiezas a quitarle la importancia y empiezas a entender que lo importante son cosas muy sencillas", ha destacado Najwa. Sobre lo peor, ha asegurado que es "que toda tu vida pasa a un segundo plano y tus prioridades empiezan a ser el niño".

Acerca de la conciliación entre al maternidad y el trabajo, la actriz cree que "si solo te centras en trabajar y a tener a los niños con la nanny, pues van a ser menos tuyos. Luego vas a tener poca autoridad para decirles que hagan tal o cual porque, en realidad, se han criado con otra persona".

Y justo hablando sobre eso, Nimri ha desvelado que ella ha sido quien se ha encargado de los cuidados de Teo Nebil. "Como quería criarlo yo, lo he criado yo, no lo ha cuidado nadie por mí. No he tenido a otra persona cuidando al niño. No tenía una interna porque paso. Decidí tener uno porque no podía con tres", ha aclarado.