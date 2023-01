No cesa Pedro Sánchez en su camino de la cesión ante los aliados independentistas. El fin del apaciguamiento justifica todos los medios: privilegios económicos, cambios de leyes a la carta e incluso un tratado de amistad con Francia al que se ha puesto apellido catalán para que no se enfaden ERC y compañía. El Gobierno les da la mano y ellos le cogen hasta el hombro: el procés sigue muy vivo, le dijeron ayer. No aprende. Continuará.