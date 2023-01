La confesión de Jesús Vázquez: "Yo soy viudo, se me murió el amor de mi vida"

Jesús Vázquez abrió emocionalmente en Para toda la vida: The Bachelorette, el programa en el que es maestro de ceremonias. Sheila, la joven que busca el amor reconoce que está teniendo sentimientos por algunos de sus pretendientes.

"Jamás pensé encontrarme lo que me he encontrado. Chicos tan buenos, con los mismos valores, con las mismas ideas… Hay muchos que me gustan, no tengo claras las cosas. Ya hay sentimientos", se sinceró ella.

Sin embargo, Sheila también reconocía que lleva "una coraza" emocional por culpa de las malas experiencias que vivió en el pasado. "No dejo que la gente pase", admitió la joven.

Entonces, el presentador gallego quiso compartir un raro a solas con ella un rato a solas con ella y sacar a la luz un episodio de su vida personal que le marcó para siempre. "Es muy fuerte cuando te hacen daño, cuando te rompen el corazón. Ahora te hablo yo, como Jesús. Es inevitable ponerse esa coraza. Yo la he llevado muchos años", comenzaba el gallego.

"Yo soy viudo, en realidad. A mí se me murió una pareja. Se me rompió tanto el corazón que dije que yo no me iba a volver a enamorar nunca más, porque no puedo pasar este sufrimiento de perder al amor de mi vida", relató ante la atenta mirada de Sheila.

Sin embargo, no fue así. "Pero mira, llegó otra persona y llevo veinte años con ella. Si te sirve de consejo, atrévete. Si crees que puede ser alguno de ellos, hazlo. Yo pasé mucho tiempo escondido detrás de una coraza, pero le entregué mi corazón a una persona y es lo mejor que he hecho en mi vida", concluyó Jesús, acerca de este duro episodio de su vida.