Enrique Solís y Alejandra Domínguez rompen tras cinco años de relación

A pesar de que antes de oficializar su relación ya les unía una gran amistad, pues se conocían desde el colegio, Enrique Solís y Alejandra Domínguez, quienes diesen a conocer que estaban saliendo durante la boda entre Fernando Fitz-James y Sofía Palazuelo, duques de Huéscar, en 2018, han roto, tomando cada uno ahora su camino por separado, tal y como ha dado a conocer el portal Vanitatis.

A pesar de que las preguntas con las que se encontraban en las alfombras rojas y los actos a los que acudían era sobre si llegaría pronto la boda, dado que ambos son sevillanos y nacieron en 1990, cumpliendo este 2023 los 33 años, la modelo y el empresario han decidido darse un tiempo, en vista sobre todo de lo difícil que les resulta compaginar sus vidas, en especial por el trabajo del hijo de Carmen Tello y el marqués de la Motilla.

Era el propio Enrique, quien no solo posee la marca de moda masculina exclusiva The Seëlk, con sede propia en Madrid, y es socio de One Shot, sino que se ha lanzado de lleno a un proyecto hotelero, de Millenium Hospitality Real Estate, donde predominará el diseño en hoteles que tendrán las mejores ubicaciones, quien admitía que su volumen de trabajo se había elevado hasta casi hacer insostenible la pareja.

"Ha sido un año difícil y muy duro", confesaba Enrique Solís en una entrevista reciente para la revista Status, añadiendo, en una complicada confesión, que "muchas veces" no había "estado a la altura de Alejandra por anteponer lo profesional, siempre, a lo personal". "¿Pero si no es ahora, cuándo? Es tiempo de incertidumbre y estar al 110%", aseguraba.

Su pareja, también experta en márketing digital y comunicación, reconocía ante medios como Europa Press en verano del año pasado que no le hacía excesiva gracia el empresario se hubiese volcado más en su trabajo que en formar una familia: "Tiene su trabajo, al cual está totalmente entregado, le apasiona. A mí no me encanta tanto su nuevo trabajo porque lo veo menos todavía".

Enrique y Alejandra rompen así no solo una de las consideradas parejas más elegantes del panorama nacional, sino una además que era bastante celosa de su intimidad y hermética ante los medios de comunicación..

Eso sí, mientras que el empresario saltó a la fama por un breve romance con Tamara Falcó, Alejandra entró de lleno en el mundo de la moda de la mano de Raquel Revuelta, si bien fue una experiencia que, cuando se volvió internacional, no le gustó demasiado y por eso prefirió centrarse en su carrera.