Curro Romero cumple 89 años a punto de celebrar su boda religiosa con Carmen Tello

Arranca diciembre y Curro Romero se prepara para despedir el año de la mejor manera posible. El carrusel de fechas especiales empieza, de hecho, este jueves, cuando da la bienvenida a los 89 años, una edad con la que se prepara para darse el 'sí quiero' con Carmen Tello por la vía religiosa.

Antes no habían podido hacerlo, ya que su anterior esposa, Concha Márquez Piquer, se negó a concederle la nulidad matrimonial. "Mis niñas no van a ser nunca hijas de madre soltera. El matrimonio existió y, por lo tanto, la Iglesia dice que lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre", dijo en su momento la cantante, fallecida el pasado año. Ahora, el diestro ve la oportunidad de casarse por la Iglesia.

Romero pasará por el altar dentro de veinte días después de que, hace siete años, contrajera matrimonio en la Hacienda de Loreto, una finca situada a tres kilómetros de su casa, en Espartinas (Sevilla).

Antes de la ceremonia, y con cerca de 400 invitados preparados para la fiesta, entró en pánico y decidió no casarse. Nadie lo esperaba, aunque, más tarde, dio el paso definitivo de remontar la boda. "Por razones indeterminadas, mi anuncio boda queda anulada", comunicó en su día en un anuncio a Efe. Todo quedó en un pequeño susto.

En el tiempo que pasó entre la 'huida' y el evento definitivo, la pareja rompió, dándose después una segunda oportunidad. "Se agobió. Pensó que la boda iba a ser un circo mediático y huyó. No entendí nada, pero a los dos días estaba arrepentido. Y ahí están las imágenes cuando vino a pedirme perdón delante de todos los medios", declaró Tello a ABC. Finalmente, el 16 de febrero de 2003 cumplieron sus planes en una celebración íntima.

Tello siempre tuvo ilusión por casarse por la Iglesia, especialmente por su familia. Ambos deseaban volver a pasar por el altar, pero por la vía religiosa. Desean que, como en la anterior ceremonia, el acto se desarrolle de una forma discreta y, sobre todo, llena de amor.