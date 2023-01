Jorge Javier Vázquez llevaba un tiempo sin aparecer por Sálvame y, pese los rumores de posible despido, el presentador volvió al formato de Telecinco el martes. Este miércoles se ha encontrado con Belén Esteban, y ha resuelto con ella algunas dudas acerca de su amistad.

La colaboradora, aunque no estaba convocada hoy en Sálvame, ha aprovechado para unirse cuando Alonso Caparrós se trasladaba a la casa del chófer de las Campos, Gustavo, para ver si se pronunciaba sobre el tema. Y es que la madrileña vive cerca del posible topo de María Teresa Campos.

"Me alegro mucho de verte y de tus vacaciones, que sé que te lo has pasado muy bien, que te he visto en Instagram", saludaba la de San Blas en la conexión. Por su parte, el presentador se ha puesto serio: "Si no te lo digo, reviento".

Jorge Javier le ha preguntado entonces por los años que hace que ambos se conocen. "Pues te digo que 22 o 23", ha respondido. "Hemos estado juntos en los buenos y en los malos momentos", le ha recordado el conductor de la tertulia. "Me alegro mucho de que vuelvas al programa, estoy muy contenta", le repetía.

La madrileña ha continuado: "No te he querido molestar, porque sabía que estabas de vacaciones, aunque la gente te echara, yo sabía que estabas ahí". No obstante, el presentador la ha frenado: "No, no. Vamos a ver. Toda España pendiente de mi despido y no me has enviado ni un mensaje para ver como estaba viviendo yo este acontecimiento".

"¿Sabes por qué? Porque sabía que era mentira", le ha contestado Esteban, con el apoyo del público. "Sabía que estabas de vacaciones en México", ha continuado. "Pero yo podría haber estado dándome cabezazos contra la pared, necesitaba un mensaje de apoyo", le ha señalado Jorge Javier.

Por su parte, la de San Blas se ha mostrado tranquila: "Si llego a pensar que era verdad lo que se estaba diciendo, sabes que me falta tiempo para hablar contigo, pero sabía que era mentira. Yo quería que disfrutaras de tus vacaciones como lo has hecho", ha repetido.