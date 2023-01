Los peluqueros exigen "formación y más inspecciones" para garantizar la higiene en barberías 'low cost' ante el brote de tiña

Ante el nuevo brote de tiña detectado en España, con acumulación de más de un centenar de casos, mayoritariamente entre varones jóvenes con rasurados frecuentes de la nuca, asociaciones de peluqueros reclaman a las administraciones que se exija formación para poder abrir una peluquería o una barbería y que se incrementen las inspecciones en estos establecimientos.

"En cada Comunidad Autónoma hay una normativa higiénicosanitaria, incluso previa al covid, que si se cumple no hay problema, lo que pasa es que ha aumentado el número de barberías, en un 25% en los últimos meses. Solo en Madrid hay 11.000 peluquerías y en España en una cifra récord de 54.000. Realmente somos el país de Europa que más peluquerías tiene y con la ratio de clientes más baja, por lo que la precariedad que se ha generado es evidente", explica José Pérez Romero, presidente de Peluqueros Unidos de Madrid (PUM).

La asociación, que aglutina a más de un centenar de comercios del sector, cree que la laxitud de requisitos para abrir una peluquería está detrás del brote de tiña detectado por los rasurados en adolescentes y jóvenes. Un brote que implica la aparición de hongos en la zona del cuero cabelludo tras un rasurado y que estaría causado por el contagio de piel a piel por falta de limpieza de las cuchillas.

"Hay ciertas peluquerías de bajo coste que evidentemente no tienen doble equipo, ahorran los tiempos y desconocen la norma higiénico sanitaria"

"Ahora cualquiera puede montar una barbería, no se exige ni formación ni capacitación. La barbería es el escalafón más bajo de las peluquerías, se había perdido, pero ha vuelto como salida laboral sin formación profesional. Esto va en detrimento del sector, pero también del usuario", aseguran en la asociación de peluqueros.

Respecto a por qué son más los adolescentes afectados, en el sector explican que "están de moda los rasurados entre los jóvenes" y denuncian que "hay ciertas peluquerías de bajo coste que evidentemente no tienen doble equipo, ahorran los tiempos y desconocen la norma higiénico sanitaria. No tienen protocolos, son fábricas de cortar el pelo. Si cobras menos, tienes que sacar más trabajo adelante y el tiempo es un valor importante en nuestro trabajo, aunque conozcas la ley higiénico sanitaria no tienes tiempo para cumplirla", dice Pérez Romero.

Los peluqueros piden que la titulación profesional sea vinculante a la licencia de actividad y que los ayuntamientos amplíen las inspecciones, para que se compruebe que todas las peluquerías cumplen los requisitos. Máxime, explican, cuando están proliferando "peluquerías fantasma", sin licencia de actividad, denuncian.

"Tú te vas a una calle que no sea principal abres una barbería y te pones a trabajar sin titulación y con formación técnica escasa y ni se enteran. A no ser que haya denuncia y hoja de reclamaciones y tenga que venir la Policía. Mientras no salte la alarma, se opera", explican en PUM.

Su presidente asegura que no ha visto el hongo de la tiña desde hace 25 años. Pero recuerda que "es una especie como de halo rojizo con un contorno y blancuzco en el medio". Denuncia también que se realizan cortes por debajo del precio estipulado, que en la actualidad para el corte de rasurado está en 8,73€ de media, y se incrementa el riesgo.

"No hace mucho en una peluquería observaba que alguien afeitaba la nuca a un cliente con la cuchilla entre los dedos, eso implica mucho riesgo", dice. A los clientes recomienda cerciorarse de que la cuchilla con la que se afeitan es siempre individual ya que debe abrirse delante del cliente, según la normativa. "Si no compartirías cuchilla con un amigo no lo hagas con un desconocido", recomienda.