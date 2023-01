El pequeño Nicolás reaparece en televisión, revela de qué vive ahora y evita responder a una pregunta de Julia Otero: "No empecemos"

Julia Otero volvió este martes a la televisión pública para encargarse de Días de tele, un formato de "entretenimiento, entrevistas, nostalgia, actualidad y muchas sorpresas" que emitió La 1 de TVE en horario de máxima audiencia.

La actual presentadora de Julia en la Onda, que dirige en Onda Cero desde 2007, recuperó en su programa acontecimientos históricos, grandes eventos y momentos únicos y reflexionó sobre el impacto de las noticias que han marcado los últimos 50 años en España y los personajes relacionados con esos recuerdos, vistos desde la perspectiva actual.

Uno de ellos, presente en plató, fue Francisco Nicolás, conocido como el pequeño Nicolás. El joven, que tiene ahora 28 años, explicó el momento de su vida en el que se encuentra mientras espera su último juicio. "Estoy esperando juicio y espero que el futuro sea bueno. Hay que esperar. Confío en la justicia. A día de hoy no tengo antecedentes penales y las sentencias que ha habido están recurridas. Los recursos pueden prosperar y salir absuelto".

Además, el madrileño contó que sigue con sus estudios de Derecho. "Me queda un año y medio, de derecho penal he aprendido muchísimo. Quiero terminarlo".

En cuanto a de qué vive en la actualidad, reveló: "En mis trabajos, como todo es muy mediático, me piden que sea discreto. Antes era un lobby travieso y ahora un lobby que es serio, mis intereses son colaborar y ayudar", explicó el pequeño Nicolás.

En un momento de la entrevista, Otero hizo referencia a los rumores que aseguraban que Francisco Nicolás era un colaborador del Centro Nacional de Inteligencia (CNI): "¿Tú nunca has tenido que ver con el CNI?", le preguntó directamente.

El entrevistado dudó, titubeó incluso y, finalmente, no respondió: "¡No empecemos! ¡No empecemos!", espetó, aunque sí comentó cómo está la situación: "El CNI me denunció por injurias y calumnias". "¿Y por intrusismo?", preguntó la presentadora. "No, por eso no. Por injurias y calumnias, sí. Se ganó, me absolvieron. El juzgado ha preguntado al CNI si yo trabajé para ellos. Dicen que lo mío está clasificado bajo la Ley de Secretos Oficiales. Lo dejo ahí", zanjó el inivitado.