Jaime Lorente, en 'El Hormiguero': "Son más duras las escenas de violencia entre Ángel Cristo y Bárbara Rey que las de sexo"

Jaime Lorente y Belén Cuesta fueron los invitados de este martes en El Hormiguero, al que acudieron para presentar su nueva serie, Cristo y Rey, que se estrenó en AtresPlayer Premium el pasado 15 de enero.

La ficción está basada en la mediática pareja que formaron Ángel Cristo y Bárbara Rey en los años ochenta. "Me ha costado interpretarle porque el domador entra en sitios muy oscuros", reconoció el actor.

"Es que era un maltratador", añadió su compañera. Entonces, Pablo Motos les preguntó sobre el rodaje de esas escenas: "Fue más difícil grabar las de violencia entre Ángel Cristo y Bárbara Rey que las de sexo", explicó Lorente.

"Como actor me sentía muy mal, una mierda. Siempre intento empatizar con mis personajes, pero no encontraba ninguna con él al hacer eso", añadió el intérprete.

El actor también recordó como rechazó trabajar en Hollywood: "Me llamó un director, que no voy a decir el nombre, para hacer un casting y le mentí diciéndole que sabía inglés. Engañé también a mi representante con lo mismo y me fui a Los Angeles a hacer la prueba".

"Me tuve que llevar a mi amigo Pascual para que me pidiera un taxi porque no hablo nada de inglés. Me leí el guion con el Google Translator y me lo aprendí como una canción", afirmó el murciano.

Continuó diciendo que "en el casting, el director me estuvo hablando cinco minutos y no me enteré de nada hasta que se lo dije. Aun así me cogieron y me propusieron pasar allí un año aprendiendo inglés para el papel. Pero no me apetecía hacer la película", concluyó.