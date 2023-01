Josema Yuste enumera en 'El Hormiguero' las extrañas cosas que más odia

Josema Yuste y Santiago Urrialde fueron los primeros invitados de la semana en El Hormiguero. Los actores acudieron al programa de Antena 3 para presentar su nueva obra de teatro, El Aguafiestas.

Ambos representan la comedia en el Teatro Victoria de Madrid y donde Yuste interpreta a un asesino a sueldo que se hospeda en un hotel para poder cumplir con uno de sus encargos desde la ventana de su cuarto, pero su misión se verá constantemente interrumpida por el huésped de la habitación de al lado, Urrialde.

Hoy han venido a divertirse a El Hormiguero ¡Josema Yuste y Santiago Urrialde! #JosemaSantiEH pic.twitter.com/hbkhp02e2Z — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 16, 2023

Pablo Motos le preguntó al exmiembro de Martes y Trece la cosa que más odiaba de su compañero en la obra: "Que se pasa toda la comida saliendo a fumar, no puedes comer con él tranquilamente".

Pero el presentador quiso saber más manías o cosas extrañas que odiaba Yuste: "No puedo con la laca, tengo alergia. Tampoco me gustan las luces de techo, me dan dolor de cabeza. Solo soporto la de la cocina, pero en el resto de la casa tengo lamparitas para luz media".

Y continuó enumerando unas cuantas más: "También odio el incienso, no me gusta el olor; tengo alergia a todo lo sintético, siempre llevo ropa de algodón. Por último, no pueden faltar plátanos y dátiles en mi camerino", concluyó el cómico.