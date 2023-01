Taxis y VTC se enfrentan en Barcelona con dos marchas lentas

Taxistas y vehículos de transporte con conductor (VTC) se enfrentan este martes en Barcelona con dos marchas lentas.

La de los VTC ha partido a primera hora de la mañana desde el aeropuerto del Prat y la protagonizan unos 200 conductores, para denunciar que se encuentran atrapados en el litigio que desde hace años mantienen los taxis y plataformas como Uber o Cabify.

La de los taxistas, convocada por las organizaciones Élite Taxi y Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC), ha empezado a las 10:30 horas e irá de la plaza de Espanya hasta el Parlament. Es contra plataformas como Free Now, Bolt o Uber.

La marcha lenta de los VTC. MIQUEL TAVERNA

Los VTC

"Somos un sector que hace una actividad totalmente diferenciada. No podemos estar regulados en función de unos dictados que han venido del sector del taxi y que nos cargan de una reglamentación que no podemos asumir y que nos limita", ha destacado el portavoz de la asociación VTC-Gran Turismo de Catalunya, Roman Llort.

Por otro lado, el sector ha avisado de que la falta de conductores profesionales puede hacer "imposible" atender a todos los asistentes de una cita como el Mobile World Congress (MWC), que empieza el próximo 27 de febrero.

A las 9:30 todos los taxis a las torres venecianas.

Ya está bien del cachondeo de los VTC, ya está bien de que plataformas @FreeNow_ES quieran imponer sus propios precios.

Los indignados y los inconformistas hoy tenemos una cita, a partir de las 9:30.

Ya basta de marear al taxi. pic.twitter.com/AIWz2qNqiS — Elite Taxi Barcelona (@Elite_TaxiBcn) January 17, 2023

Los taxistas

Por su parte, Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi, ha explicado que con la movilización quieren reclamar a la Generalitat que introduzca medidas en la ley del taxi para que la empresa Free Now, en la que trabajan taxistas, "no pueda alterar el precio regulado del taxi inventándose suplementos". "Lo que están haciendo es abusar de los consumidores", ha denunciado Álvarez.

"Free Now ha denunciado al IMET con un recurso contencioso administrativo en el que argumenta que ellos son un servicio de la sociedad de la información, cosa que es mentira: Free Now es un operador de transporte por taxi y, por lo tanto, tiene que cumplir las mismas obligaciones que cualquier App o radioemisora local y no puede modificar la tarifa", ha apuntado Élite Taxi en un comunicado.

La asociación ha añadido que "la policía no está haciendo cumplir el decreto ley y los VTC de Uber, Cabify y Bolt están trabajando ilegalmente. Por ello, ha reclamado "que Mossos y Policía local saquen de la calle a los más de 1.500 VTC que trabajan fuera de la ley".

(Habrá ampliación)