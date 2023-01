Los taxistas de Barcelona se manifiestan este martes contra las tarifas dinámicas de Free Now: "La vamos a montar muy gorda"

Jornada caliente la que se prevé este martes entre los taxistas de Barcelona. Y es que las organizaciones Élite Taxi y Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) han convocado una marcha lenta desde la plaza de Espanya hasta el Parlament contra plataformas como Free Now. "La vamos a montar muy gorda", asegura Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi.

Con la movilización, que empezará a las 10:30 horas, explica, quieren reclamar a la Generalitat que introduzca medidas en la ley del taxi para que la empresa Free Now, en la que trabajan taxistas, "no pueda alterar el precio regulado del taxi inventándose suplementos". "Lo que están haciendo es abusar de los consumidores", denuncia Álvarez, que añade que la plataforma ha presentado un informe en los juzgados "en el que reconoce que si no infla los precios, su actividad no es rentable".

"Que se vayan con las VTC, inflen los precios como les dé la gana y nos dejen en paz. Y que dejen de utilizar la marca taxi y el amarillo y el negro para su mierda asquerosa", pide.

"Estamos viendo cómo el taxi se desangra en otras ciudades de España, especialmente en Madrid, donde Free Now está consiguiendo desregular el horario para trabajar 24/7, poner el precio cerrado que establezca un algoritmo privado y no el taxímetro, introducir tarifas variables, sacar los colores oficiales del taxi y convertirlos en VTC, eliminar el límite en el número de licencias y también los límites geográficos donde actúan", señalan, además, Élite Taxi y el STAC en un comunicado.

Los taxistas empezarán a reunirse en la plaza de Espanya a las 9:30 horas para iniciar a las 10:30 la marcha, que también quiere reclamar que plataformas como Uber o Bolt respeten el precio regulado del taxi. Recorrerán la Gran Via, Balmes, Pelayo, Fontanella, Urquinaona y Trafalgar y llegarán al Parlament de Catalunya.

En la cámara catalana, pedirán reunirse con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y con el conseller de Territori, Juli Fernández.

Bolt ofrecerá este martes viajes gratuitos

Bolt, que se ha añadido a la convocatoria que la asociación de vehículos de transporte con conductor (VTC) Movea ha impulsado como respuesta a la marcha del sector del taxi, ofrecerá viajes gratuitos mientras dure la protesta.

La compañía, que quiere así desafiar a Élite Taxi y al STAC, ha criticado en un comunicado que lo único que pretenden con la acción es "paralizar" la movilidad en Barcelona.

"Las autoridades se han emperrado en enfrentar a dos sectores, los taxis y las VTC, que pueden y tienen que convivir pacíficamente", subraya el presidente de Movea, Eduardo Martín.

La asociación también carga contra la entrada en vigor del decreto ley de la Generalitat que regula los vehículos de transporte con conductor. Estos, apunta, se encuentran en una "situación límite" después de que el Institut Metropolità del Taxi (IMET) haya denegado "la mayoría" de las solicitudes de licencia.

La respuesta del Govern

El Departament de Territori de la Generalitat apuntó la primera semana de enero que ha iniciado el estudio de la viabilidad jurídica del cambio de la ley del taxi. Sin embargo, fuentes del Govern afirmaron que son trámites que pueden tardar meses, puesto que hay varios actores implicados.

La conselleria remarcó que no abordará ninguna modificación de la normativa actual que no tenga un "amplio consenso" del sector y de los partidos políticos. Para cambiar la ley, es necesaria la luz verde del Parlament.