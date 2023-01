Selena Gomez responde a los 'haters' que han criticado su aumento de peso

Los trolls y los haters de Internet son así, entre otras cosas, porque tienen muchísimo tiempo libre. Nadie, de otra forma, lo perdería de una manera tan mezquina como atacar a alguien por su aspecto físico, máxime si es por una enfermedad. Pero ellos lo han hecho con Selena Gomez y su aparición en la pasada edición de los Globos de Oro. Y la actriz no se ha quedado callada.

La también cantante, que acudía a la gala como nominada por su papel en la serie Solo asesinatos en el edificio, sufre lupus, el cual le fue diagnotiscado en 2014 y en 2017 empeoró de tal forma que hubo de recibir un trasplante de riñón de una amiga suya. Es por ello que necesita tomar corticoides, uno de cuyos efectos secundarios es la retención de líquidos y redistribución de la grasa, sobre todo en zonas como el rostro.

Pese a que todo esto es fácilmente comprobable a golpe de click, varios usuarios decidieron hacer numerosos comentarios sobre su aparente aumento de peso en redes sociales, de nuevo omitiendo de sus cabezas la posible mala recepción de dichas palabras por una mujer de 30 años que ha admitido públicamente que sufrió depresión y que pensó en el sucidio, entre otras cosas, por ansiedad y ataques de pánico fruto de la presión por la fama.

Pero Selena Gomez tenía una ayuda muy especial en los Globos de Oro: su hermana Gracie Elliot Teefe, de nueve años, que incluso posó con ella en la alfombra roja. Tras la ceremonia, y leyendo los mensajes que le habían llegado, decidió grabarse un vídeo con la pequeña para responder a todos esos haters que estaban criticando su cuerpo.

"Pues sí que estoy más grande en este momento", decía en un directo de Instagram ante sus 370 millones de seguidores, "pero porque me he divertido mucho durante las vacaciones, ¿verdad?". Y acto seguido miraba hacia el asiento de atrás, donde estaba su hermana, que respondía un rotundo "¡Sí!" que le sacaba la carcajada a Gomez. "No nos importa", zanjó la artista.

No es la primera vez que Selena acalla las críticas de una forma contundente, dado que ya ha aprendido a vivir con ellas. En abril de 2022, en un TikTok, explicó: "La verdad, no me importa en absoluto mi peso porque sé la gente va a comentarlo sí o sí: 'Eres muy delgada', 'Ahora te has puesto más grande', 'Eso no te queda bien' y bla bla bla... Perra, soy perfecta tal y como soy. ¿La moraleja de esta historia? Adiós...".