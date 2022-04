Selena Gomez, tajante ante las críticas por su peso: "Soy perfecta tal y como soy"

Por alguna razón un tanto incomprensible hay quien se ve con la potestad de opinar del cuerpo de una mujer. Y las celebrities no están exentas de esta lacra y tienen que hacer frente a multitud de comentarios hirientes que no aportan nada en absoluto. Selena Gomez lo lleva sufriendo casi desde que era una chica Disney en su adolescencia y ahora ha querido enviar un mensaje a todos esos haters.

La cantante y actriz, defensora del movimiento body positive y fundadora de Rare Beauty, ha echado mano de su cuenta de TikTok, donde tiene algo más de 38 millones de seguidores, para responder a todos aquellos usuarios que han criticado desde su nuevo corte de pelo hasta sus curvas, unos estereotipos de belleza solo dentro de lo normativo que no está dispuesta a aceptar la estrella de 29 años. Por cierto, el mensaje ya lo ha borrado aunque multitud de cuentas fan lo han reposteado.

Su mensaje empoderador, por tanto, ha ido destinado a quienes han criticado su peso y sus cambios físicos desde la comodidad de los sofás de sus casas. "Pues he estado intentando mantenerme en mi línea, pero es que fui a Jack in the Box [una franquicia de comida rápida] y allí pedí cuatro tacos, tres rollitos de huevo, aros de cebolla y un sándwich de pollo picante", comienza el vídeo la artista, no exenta de ironía.

Gomez, que pronto estrenará la segunda temporada de Solo asesinatos en el edificio, ha dejado claro que, después de tanto tiempo, lo que puedan decir sobre ella se la trae cada vez más al pairo. Básicamente porque se ve espectacular y hermosísima cada vez que se mira al espejo. "La verdad, no me importa en absoluto mi peso porque sé la gente va a comentarlo sí o sí: 'Eres muy delgada', 'Ahora te has puesto más grande', 'Eso no te queda bien' y bla bla bla...", ha explicado.

La autora de temas como Ice Cream o Lose You To Love Me, ha dejado lo mejor para el final. "Perra, soy perfecta tal y como soy", ha zanjado Selena, que además ha terminado diciendo "¿La moraleja de esta historia? Adiós...", dejando aún más patente que las palabras de sus haters ya nada pueden hacer contra ella, a quien ni siquiera dejaron de criticar cuando explicó que el lupus que sufrió y por el que hubo de someterse en 2017 a un trasplante de riñón le había provocado cambios en su organismo.