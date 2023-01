Chrissy Teigen y John Legend dan la bienvenida a su tercer hijo en común

Ha habido algunas críticas durante el fin de semana por la manera de anunciarlo, ya que lo daba a conocer John Legend, de 44 años, durante un concierto privado: esa misma mañana, su esposa, Chrissy Teigen, había dado a luz a su tercer hijo en común. A algunos usuarios no les ha parecido correcto dejar a una esposa recién parida por el trabajo, pero aún así nadie duda de la inmensa felicidad que en estos momentos embarga al matrimonio.

Y es que ambos ya tienen por fin entre sus brazos a este "bebé arcoíris", como lo bautizaron al desvelar el embarazo de la modelo de 37 años el pasado mes de agosto. Un colorido nacimiento en la familia que llega dos años después de que vivieran uno de sus momentos más complicados con la pérdida del hijo que esperaban, para quien ya tenían pensado el nombre (Jack), debido a un aborto inducido al que sometieron a Teigen por el bien de su salud.

Por ahora, ni el cantante de éxitos como All of me o Safe room ni su esposa han hecho declaraciones oficiales o publicado nada en sus redes sociales, lo cual ha sorprendido sobre todo a los fans de la modelo, tan dada a presumir de su familia en Instagram delante de sus más de 40 millones de seguidores.

De hecho, y aunque también Legend suele publicar mucho contenido de su familia para sus15 millones de followers, la última fotografía que ha posteado Teigen es de los otros dos hijos en común, Luna y Miles, de 6 y 4 años respectivamente. Legend, por su parte, promociona un nuevo documental.

La pareja, prometida en 2011 después de cuatro años de relación, se dio el "sí, quiero" el 14 de septiembre de 2013, en una ceremonia paradisíaca a orillas del lago Como, en Italia. En estos últimos tiempos, habían explicado que la pérdida del bebé que esperaban puso a prueba su matirimonio.

De hecho, fue tan doloroso para la modelo de ascendencia noruega y tailandesa que no solo se hizo un tatuaje en su honor sino que aseguró que se llevaba las cenizas del feto a los viajes que realizaba la familia, lo que fue visto algo excesivo por sus seguidores.