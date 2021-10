Chrissy Teigen desvela que se lleva las cenizas de su hijo Jack a los viajes familiares

En septiembre de 2020 Chrissy Teigen sufrió un aborto involuntario que cambió su vida por completo. Desde entonces, la mujer de John Legend sigue intentando superar el duro golpe que supuso perder a su hijo Jack cuando solo llevaba embarazada de él 20 semanas.

Tras meses cambiando su rutina, yendo a terapia y dejando de beber alcohol, por fin puede afirmar que se siente bien. En una entrevista con el medio Scary Mommy ha revelado sus hábitos más dañinos del pasado y ha sorprendido confesando que ella y su familia se llevan las cenizas de Jack allá dónde van.

"Antes de quedarme embarazada de Jack, no llevaba una vida sana. La forma en que trataba a mi cuerpo no era buena, con el alcohol", ha reconocido. Fue el momento en el que todo se puso patas arriba cuándo consiguió cambiar: "Siento que si hubiera tenido la oportunidad de tener el bebé, no habría aprendido lo preciosa que es la vida y lo precioso que es mi cuerpo. Por eso, no guardo ningún tipo de ira, y lo atribuyo a la terapia".

"Siento que soy una mejor madre, una mejor esposa y una mejor amiga. Me encanta formar parte del mundo", ha comentado, consciente de que parte del proceso es seguir mencionando a diario a Jack. No solo para ella, sino para sus hijos Luna, de cinco años, y Miles, de 3.

Los pequeños "vieron la experiencia de las ecografías en casa y el nerviosismo de 'esto no va bien'. Luna lo sabía todo", ha recordado. Por lo que ha tenido que enfrentarse al duro momento de explicar lo sucedido, aunque ni ella misma lo entiende a día de hoy.

"Les dijimos que lo habíamos perdido, pero no fue hasta que recuperamos sus cenizas que empezaron a ser capaces de entenderlo". Siguen hablando de él y pensando en él como alguien que "no consiguió llegar": "Saben que sigue siendo una parte importante de nuestras vidas", ha añadido.

"Lo que le resultaba cómodo a mi familia era que él estuviera siempre cerca. Si nos vamos de vacaciones o algo así, siempre dicen: 'No te olvides del bebé Jack' Y entonces siempre lo llevo en la maleta", ha compartido. "Esto puede parecer una locura para la gente, pero realmente les encanta ser parte de ello".

Incluso le ponen vasos de agua cerca después de viajes largos. Pequeños detalles que han sido claves para la recuperación de la modelo, pues centrarse en sus hijos y en su nuevo libro ha conseguido que vuelva a la vida.