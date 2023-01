Amanda Seyfried y Evan Rachel Wood protagonizarán un musical de 'Thelma & Louise'

The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes está suponiendo una consagración como actriz para Amanda Seyfried en mayor medida de lo que fue su papel en Mank hace un par de años. Interpretar a la controvertida empresaria le ha hecho ganar un Emmy, y esta semana también obtuvo el Globo de Oro… pero no pudo estar en la gala para recogerlo. Seyfried arguyó que estaba “inmersa en el proceso de creación de un nuevo musical”, sin que entonces trascendiera cuál era este musical. Ahora Variety informa de que el proyecto que Seyfried tiene entre manos no es otro que una adaptación para las tablas y en formato musical de Thelma & Louise, icónico film de 1991.

Ridley Scott dirigió esta película centrada en dos amigas, Geena Davis y Susan Sarandon, que se rebelan contra la rutina doméstica y se convierten en forajidas. Brad Pitt debutó en la gran pantalla aquí, y la historia escrita por Callie Khouri le hizo ganar el Oscar a Mejor guion conformándose como un clásico incombustible del cine con inquietudes feministas. El tiempo ha pasado sin que Thelma & Louise envejezca, de modo que la misma Khouri haya accedido a participar en la adaptación de la película como musical. La cantautora Neko Case se hará cargo de la banda sonora, mientras Haley Feiffer escribirá el libreto y Trip Cullman (director de Seis grados de separación) se dedicará a la puesta en escena una vez fuera vinculado al proyecto el año pasado.

El musical de Thelma & Louise lleva tiempo siendo un secreto a voces en el entramado cultural estadounidense, pero hasta ahora no había contado con protagonistas. Seyfried dijo recientemente en un vídeo de Instagram que estaba trabajando en “algo que es mágico, y es un musical”. “Voy a hacer algo que nunca he hecho realmente. Es todo lo que puedo decir al respecto, espero que pronto haya más. Pero es mucho trabajo”. Antes de Thelma & Louise, Seyfried pudo presumir de voz en las dos entregas de Mamma Mia! y el musical de Los miserables, siendo esta la primera vez que salta a los escenarios luego de no haber superado la audición para la versión de Wicked de Jon M. Chu (Ariana Grande se quedó con el papel de Glinda) y sin aclararse si interpretará a Thelma o a Louise.

En cualquier caso faltaría una actriz a su lado, y todos apunta a que será Evan Rachel Wood. Wood también tiene una carrera notable como cantante, al haber protagonizado Across the Universe (musical compuesto por canciones de los Beatles) y poner voz en Frozen 2. También interpretó recientemente a Madonna en Weird: The Al Yankovic Story. Aún no está confirmado 100% que se una al musical de Thelma & Louise, pero el proyecto ya ha emprendido una marcha imparable.

