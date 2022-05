John Legend reconoce que la pérdida del bebé que esperaban puso a prueba su matrimonio con Chrissy Teigen

Era la semana número 20 de embarazo, el quinto mes de gestación, cuando Chrissy Teigen y John Legend perdieron al bebé que estaban esperando y al que ya habían incluso bautizado, pues sabían que se iba a llamar Jack y así hablaban de él. Desde entonces, ha sido sobre todo la modelo quien más ha hablado de sus sentimientos sobre ese duro trance y, ahora, ha sido el músico el que ha querido contar qué pasó por su cabeza en aquel nefasto octubre de 2020.

Teigen se ha hecho un tatuaje, le ha escrito una carta a su hijo nonato y se lleva las cenizas cuando hacen algún viaje familiar. Pero apenas se sabía cómo lidiaba con ello el cantautor y compositor de 43 años hasta ahora, que ha concedido una entrevista al periódico británico The Guardian en la que por fin se ha podido explayar más allá de haber agradecido los mensajes de apoyo en su momento.

El autor de éxitos como All of me, Minefields o Love me now ha asegurado que aquella adversidad testó hasta qué punto se amaban él y su esposa, desafiándoles a superar juntos la enorme desgracia. "Fue una tragedia que nos puso a prueba", ha comenzado diciendo Legend.

Sin embargo, cree que la pérdida de Jack consiguió reforzar la "determinación y resiliencia" de la pareja porque estaban "siempre el uno para el otro". "Pienso que ahora tenemos mucho más claro que nunca quiénes somos, tanto si hablamos de nosotros pareja como si lo hacemos como familia", ha matizado.

Legend también ha explicado que tenía miedo de que exponerlo públicamente no ayudase a desestigmatizar el tabú sino que tuviese el efecto contrario en él y, sobre todo, en Teigen: "Me preocupaba que Chrissy tuviese la necesidad de contarlo absolutamente todo sobre lo que nos ocurrió".

El cantante explica que si finalmente decidieron seguir adelante y contarlo a través de las redes fue "porque la gente ya sabía que estaba embarazada" y hubiera seguido esperando noticias del bebé, lo que habría sido más doloroso. "Aunque yo no paraba de decirme: '¿Y ahora qué va a pasar?'", ha reconocido Legend, que acaba, sin embargo, rememorando que le dejó "sin palabras el aluvión de amor y de apoyo" que recibieron.