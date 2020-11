El emotivo tatuaje de Chrissy Teigen dedicado al bebé que perdió junto a John Legend

Su madre estaba rota de dolor. Lo sigue estando, al igual que su hija, pero poco a poco Chrissy Teigen ha ido superando lo que ha supuesto para ella perder al tercer hijo que estaba esperando junto a su marido, John Legend, debido a un aborto que se produjo a finales de septiembre.

"Jack trabajó muy duro para ser parte de nuestra pequeña familia, y lo será para siempre. Para nuestro Jack: lamento mucho que los primeros momentos de tu vida hayan sido tan complicados y que no pudiéramos darte el hogar que necesitabas para sobrevivir. Siempre te amaremos", narró la modelo de 34 años (cumplirá 35 el próximo día 30 de noviembre).

Así dio a conocer además el nombre que habían decidido ponerle al que iba a ser el nuevo miembro de su familia, junto a los dos pequeños que ya son los reyes de la casa, Luna y Miles, nacidos el 14 de abril de 2016 y el 16 de mayo de 2018, respectivamente.

Y ahora la esposa del músico de 41 años ha decidido que, como sí que Jack llegó a formar parte de la familia, darle un pequeño homenaje en su piel para siempre a modo de tatuaje que acompañe el que ya tenía hecho con los nombres de las tres personas más importantes de su vida.

En el antebrazo derecho, Teigen tiene inmortalizados a John, a Luna y a Miles y, como ha desvelado en una story de su Instagram, donde acumula nada menos que 32,9 millones de seguidores, desde ahora en adelante estarán al lado de Jack, que ocupa el interior de su muñeca.

El nuevo tatuaje de Chrissy Teigen. Instagram Chrissy Teigen

"Nunca decidimos los nombres de nuestros bebés hasta el último momento posible, después de que nacen, justo antes de dejar del hospital. Pero nosotros, por alguna razón, ya habíamos empezado a llamar Jack a este pequeño que estaba en mi vientre. Por eso, él siempre será Jack para nosotros", explicó Teigen.

La familia está ahora más unida que nunca y lo han demostrado este Halloween disfrazándose: ella del cisne blanco de la obra El lago de los cisnes, el cantante de All of me o Tonight de Spiderman y, como han mostrado al pequeño Miles, que se parece indiscutiblemente a su padre, de dinosaurio.