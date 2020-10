Chrissy Teigen narra los duros momentos que vivió al perder a su tercer hijo, Jack, debido a un aborto

El pasado 30 de septiembre, Chrissy Teigen y el cantante John Legend anunciaron la pérdida del que iba a ser su tercer hijo, al que habían comenzado a llamar Jack. En ese momento, la pareja no dio ninguna explicación de las causas de la pérdida, pero ahora la modelo ha querido compartirlo.

A través del Blog Medium, Chrissy ha contado que los doctores siempre les hablaron de un panorama bastante negativo, pero ella se mantuvo siempre positiva en que todo saldría bien. Esperaba llegar a las 28 semanas de embarazo, una etapa del embarazo más segura en la que el bebé podría sobrevivir.

"Tras perder a Jack, me sentí increíblemente preocupada por no poder agradecer a todos por su extrema amabilidad. Muchos compartieron increíbles experiencias personales, algunos compartieron libros y poemas", contó Teigen. "Quería agradecer a todos, compartir nuestra historia con cada persona. Pero sabía que no estaba en condiciones de hacerlo. Para mí, la nota de 'no hay necesidad de responder' fue un verdadero alivio y doy las gracias a todos y cada uno de ellos".

"Uno de esos momentos sobresalientes de esa mañana (¿o noche? No tengo idea) fue que yo estaba paseando por los pasillos y John diciendo '¿Qué, hay una jodida fiesta aquí?'", comenta. "Yo estaba cubierta con una manta delgada para esconderme, sabiendo que estaba a punto de entregar por completo lo que se suponía que era el quinto miembro de nuestra hermosa familia, un hijo, solo para despedirme momentos después".

Una vez en la habitación, Chrissy ha explicado que sabía lo que le sucedería: "Me pondrían una epidural y me inducirían a dar a luz a nuestro hijo de 20 semanas, un niño que nunca habría sobrevivido en mi vientre". Además, comentó que sus médicos le habían diagnosticado "desprendimiento parcial de placenta".

"En la cama sangraba y sangraba levemente todo el día, cambiando mis propios pañales cada dos horas cuando la sangre se volvía incómoda. De hecho, me convertí en una experta en pañales para adultos", confesó.

"Finalmente, tuve una noche bastante mala en la cama, después de una ecografía no tan buena donde estaba sangrando un poco más que mi cantidad normal. El fluido alrededor de Jack se había vuelto muy bajo, apenas podía flotar". La modelo explicó que sintió que podía tumbarse de espaldas y sentir las manos y piernas del feto desde fuera de su vientre.

Ante esta situación, decidieron ir camino del hospital, donde un doctor les explicó lo que vendría a continuación. "Probamos bolsas y bolsas de transfusión de sangre, cada una pasaba por mi cuerpo como si no hubiéramos hecho nada", contó. Después, se le puso oxígeno y pidió a su madre y a John que tomasen fotografías de ese doloroso momento.

John Legend y Chrissy Teigen junto al bebé. CHRISSYTEIGEN / INSTAGRAM

"No estoy segura de poder olvidar la experiencia. Me quedé allí durante horas, esperando que me dijeran que era hora de empujar. Obviamente, no tuve que dilatarme mucho, él todavía era un hombrecito diminuto. Estaba acostada de lado, cambiando cuando la enfermera me lo decía. Abrí las piernas y comencé a girarme para enfrentar a Jack y, así, él salía", comentó Teigen.

"Los médicos gritaron un poco y estaba fuera. Mi madre, John y yo lo abrazamos y nos despedimos en privado mientras mamá sollozaba y rezaba una oración tailandesa. Les pedí a las enfermeras que me mostraran las manos y los pies u los besé una y otra vez. No tengo ni idea de cuándo me detuve. Podrían haber sido diez minutos o una hora", narró la mujer.

Chrissy asegura que toda esta experiencia fue un enorme shock para ella y que aún siente que está embarazada.