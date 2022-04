Georgina Rodríguez, Meghan Markle o Uma Thurman: las 'celebs' que han sufrido el drama de perder un hijo

Es un tema muy difícil de tratar, de hablar. No solo en alto, sino también contigo mismo, con una voz interior. Tiene demasiadas connotaciones históricas y sociológicas como para que aún se pueda decir que no es tabú, por mucho que, cuando ocurre, las muestras de apoyo no cesen. Máxime si se es una celebrity. Perder a un hijo en un aborto espontáneo, en el parto o por muerte perinatal es uno de los procesos más duros y dolorosos que puede pasar una persona.

Sobre todo para las mujeres, que, por otra parte, han sido quienes más han compartido su experiencia por si pudiese servir para que, en el futuro, quien pase por lo mismo tenga algo, aunque sean unas palabras, donde apoyarse. Y por esa extraña sensación de hermanamiento humano hacia quien ha de superar el mismo drama. La reciente muerte de uno de los mellizos que esperaban Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, algo que les ha dejado "devastados", nos lleva a esta trágica recopilación de estrellas que pasaron por igual desgracia y cómo lo superaron.

Habría que empezar por el anterior caso más famoso: Meghan Markle. En noviembre de 2020 la duquesa de Sussex hacía público con un escrito en The New York Times titulado The Losses We Share ["Las pérdidas que compartimos", en español] que había sufrido un aborto espontáneo del que iba a ser su segundo hijo, aunque más tarde llegaría Lilibet Diana. El texto de la esposa del príncipe Harry es una de las muestras más sinceras que ha hecho alguien de la jet set sobre el tema.

"Sentada en la cama del hospital, viendo cómo se le rompía el corazón a mi esposo mientras trataba de sostener los pedazos rotos del mío, me di cuenta de que la única manera para comenzar la curación es preguntar primero: '¿Estamos bien?'", escribe en un momento dado Meghan, que aprovechó su texto para pedir que deje de ser un tabú: "Perder a un hijo significa soportar un dolor casi inenarrable, experimentado por muchas personas pero del que pocos hablan. Durante el duelo por nuestra pérdida, mi esposo y yo descubrimos que en una habitación de 100 mujeres, de 10 a 20 habrían sufrido un aborto espontáneo". Y acababa: "¿Estamos bien? No, pero lo estaremos".

Pocas semanas antes, otra conocida pareja de celebrities habían pasado por una situación similar. Chrissy Teigen y John Legend daban a conocer que Jack -ya le habían puesto nombre al feto- habían fallecido debido a un aborto espontáneo. La modelo fue muy elocuente en cuanto a sus sentimientos, "el tipo de dolor que nunca antes habíamos sentido", y cómo aún sentía que estaba embarazada. Desde entonces, desde un tatuaje a una emotiva carta a su hijo no nacido o llevarse sus cenizas de viaje de familia ha sido su camino para intentar paliar una aflicción perenne.

En septiembre de aquel año, en España, alguien tan querido por el público como Yolanda Ramos narraba en el programa Samanta y la vida de..., conducido por Samanta Villar, sus tres abortos, que había revelado su madre. "Lo llevé fatal, me hicieron cinco in vitros. Fueron cinco años con dos parejas diferentes y una separación en medio. Todo junto", contaba Yolanda, que finalmente pudo cumplir su objetivo de ser madre a los 45 años.

En 2018, también en nuestro país, la artista y escritora Paula Bonet denunció el silencio que hay sobre este tema, uno que ella conoció hasta en dos ocasiones. "Se habla poco de que en un 20% lo más probable es que pierdas eso que tienes en el vientre antes de que se convierta en un feto hecho y derecho. Yo llevo dos pérdidas en un año. Y es acojonante que nadie lo cuente con la de casos que existen: cuando se trata de nuestros cuerpos todo son tabúes", argumentó la valenciana, que narraría esta experiencia en su libro Roedores.

También en 2018, en el programa Good Morning America, la ex Primera Dama Michelle Obama habló de aquello "solitario, doloroso y desmoralizante" que había vivido. "Sentí que había fallado porque desconocía cuán comunes son los abortos espontáneos, porque no hablamos de ellos", explicó.

En el mundo musical ha habido varias mujeres que han hablado sobre cómo esta experiencia trágica les cambió la vida y, aún así, apenas sienten que haya quienes las comprendan. Por un lado Beyoncé sintió que todo cobraba otra importancia cuando le sucedió a ella: "Comencé a buscar un significado más profundo cuando la vida me enseñó una lección que no sabía que necesitaba. El éxito me parece diferente ahora". Por otro, Pink quiso explicar cómo fue perder un hijo que quería tener cuando aún no había cumplido los 18 años: "Cuando eso le sucede a una mujer o incluso a una niña, sientes que tu cuerpo te odia y que está roto, y que no hace lo que se supone que debe hacer". Y Nicki Minaj conoce, de hecho, esa sensación: "Pensé que me iba a morir. Era muy joven. Es lo más duro que jamás he experimentado".

Por último, celebrities del mundo del cine también han hablado de los abortos que han sufrido. Uma Thurman aprovechó la restrictiva ley contra el aborto que se aprobó recientemente en Texas para escribir una carta en The Washington Post. "Al final de mi adolescencia, un hombre mucho mayor que yo me dejó embarazada accidentalmente. Vivía con una maleta en Europa, lejos de mi familia, a punto de empezar un trabajo. Lo pasé muy mal pensando qué hacer. Quería quedarme con el bebé pero cómo...", comenzó contando la actriz de Kill Bill.

"Mi familia y yo decidimos que no podía seguir el embarazo y que pararlo era lo correcto. Se me rompió el corazón. [...] He concebido a mis hijos con hombres a los que he amado y en quienes he confiado. No me arrepiento de mi camino. Pero aplaudo y apoyo a las mujeres que escogen otras opciones. El aborto que viví de adolescente fue la decisión más dura de mi vida, que me angustió y que a día de hoy aún me entristece, pero fue el camino a una vida llena de alegría y amor. Elegir no continuar ese temprano embarazo me permitió crecer y convertirme en la clase de madre que quería y necesitaba ser", finalizó.

Finalmente, Whoopi Goldberg reveló en su programa, The View, que ella se quedó embarazada cuando tenía 14 años. Decidió abortar, una de las decisiones más acertadas de su vida, ya que se ha convertido en una de las personalidades de Hollywood que con mayor firmeza defiende el derecho de las mujeres a abortar: "La idea es hacer [los abortos] seguros y sanitarios. Por esa razón existen las leyes".