A finales de octubre, Fani Carbajo anunció, entre lágrimas, su ruptura con Christofer Guzmán. La famosa pareja de La isla de las tentaciones rompió por tercera vez, y ella lo contó públicamente en su canal de Mtmad. Sin embargo, parece, más de dos meses después, siguen manteniendo buena relación y queriéndose, aunque eso no quiere decir que vayan a retomar su amor, al menos de momento.

Está claro que, juntos o separados, el chileno forma parte importante de su vida. De hecho, Emilio, el hijo que tiene la madrileña con su anterior pareja, le considera su padre.

Por ello, el rostro de Telecinco parece que sigue soñando con volver a ser una familia y siguen manteniendo una buena relación. "Ahí está el pobre, aguantándome, queriéndome. Y yo le quiero muchísimo, sigo yendo a la psicóloga. Y cada día tengo más claras las cosas, lo que quiero en mi vida, mi futuro", declara en su canal de Mtmad, donde confiesa que quiere pelear por su relación.

"Lo que no quiero es marearos a vosotros, porque es la tercera vez", continúa diciendo. "Para mí él es mi hogar, me da mucha paz, mucha tranquilidad. Y yo creo que soy una persona demasiado impulsiva, que es lo que estoy tratando con la psicóloga".

Fani Carbajo asegura que toma decisiones de las que luego se arrepiente, como hacer las cosas públicas para desahogarse. Y en ello está trabajando actualmente. "Ahora que estoy mejor con el tratamiento de la psicóloga, con él estoy muy bien", sostiene.

"El problema no es de la pareja, porque no somos una pareja tóxica", cuenta la exparticipante de La isla de las tentaciones. "Yo no quiero perder a mi marido, quiero estar con él y demostrarle que le quiero, pero para eso me tengo que saber querer yo, me tengo que tratar a mí".

La madrileña compara las diferencias de esta relación tan sana con la que tenía con su ex, el padre de Emilio. "Con él discutía absolutamente por todo [...] Era horrible. Yo estaba obsesionada y le perdonaba", relata.

"Me engañaba, me insultaba, me daba una hostia y le perdonaba todo. Así durante dos años y pico, hasta que ya me separé, conocí a Christofer y descubrí que el amor existe", narra. "Es difícil de salir de una situación de maltrato, pero se puede salir".