Fani Carbajo anuncia entre lágrimas su ruptura con Christofer: "No hay vuelta atrás"

Hace apenas cuatro meses que Fani Carbajo y Christofer, pareja de la primera edición de La isla de las tentaciones, se dieron el 'sí, quiero' en una bonita ceremonia. Aunque parecía que todo iba viento en popa, la influencer ha sorprendido a sus seguidores anunciando el fin de su relación.

Fani ha contado la triste noticia en exclusiva en A pesar de todo, su canal oficial de Mtmad. Lo ha hecho totalmente rota y entre lágrimas explicando las principales razones de esta dura decisión.

La exconcursante de Supervivientes ya avanzaba hace unas semanas que no pasa por un buen momento personal, lo que ha afectado a la relación con su marido. Sin embargo, ha intentado ocultarlo todo lo posible hasta que por fin se ha sincerado y ha dado el paso para hacerlo público.

Ella siempre se ha mostrado muy transparente con sus seguidores, pero ahora ha tenido que esperar hasta que decidió contarles que ha tomado la decisión de buscar ayuda psicológica para afrontar este difícil momento.

"Lo que no voy a hacer con mi vida es marear la perdiz (...). Creo que esta decisión que he tomado, por mucho que me duela, no hay vuelta atrás", anunciaba ya entre lágrimas Fani. Además, ha asegurado que no se merece "cargar con la culpa y seguir tapando cosas".

Después de resumir su paso por La isla de las tentaciones, Fani ha asegurado que "ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos". Posteriormente, con algo de rabia, añadió: "¿Por qué creéis que he parado mi tratamiento para ser madre?".

"Hicimos nueve años el 23 de octubre, pero yo no tenía ganas de celebrarlo. Es buen padre con Emilio, me ayuda mucho en casa con él, jamás voy a decir una mala palabra de él, pero me está pasando factura con él", ha dicho sobre su crisis personal.

"Llevo mucho tiempo callándome esto por miedo al qué dirán, al qué pensarán. Por miedo a si me critican o no, si me creen o no, pero no podemos vivir con miedo", ha asegurado.

"Entonces, cuando os he dicho que llevo mucho tiempo reflexionando sobre mi vida es sobre mi futuro con Christofer. El otro día hablé con él y le dije que teníamos que romper", ha anunciado, aunque revelará más detalles en el vídeo del próximo lunes.