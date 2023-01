Gatos callejeros, vidas ignoradas

Los gatos de la calle, los gatos que siempre son pardos, tienen ahora una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Les llega de la mano de la convocatoria que recientemente ha iluminado el BOE y que permite que los ayuntamientos soliciten ayudas para atender a sus colonias felinas, ayudas para esterilizar, para vacunar, para retirar de la mala vida callejera y procurar que los que siguen en ellas sobrevivan en mejores condiciones.

Los grandes olvidados de nuestras grandes ciudades tienen algo de protagonismo estos días. Ojalá no se desperdicie ni un solo euro disponible en su beneficio; ojalá todos los ayuntamientos compitieran con ahínco por lograr estas ayudas y otorgar algo de dignidad a sus habitantes más huidizos, nocturnos y escondidos.

No me cabe duda que para muchos consistorios el tener que atender a estos animales no es más que un fastidio, son vidas a ignorar para dedicarse a otros asuntos más importantes. La necesidad obliga, no obstante, a prestarles atención. También la ética, la responsabilidad e incluso la ley.

Jamás deberíamos olvidar que si los gatos están en parques, descampados y edificios en ruinas; si nos rodean malviviendo, enfermando, sin llegar a la vejez, es porque nosotros les hemos puesto ahí.