Qué pasa si trabajas menos de un año con la prestación contributiva

Uno de los requisitos indispensables para poder acceder a la prestación contributiva por desempleo, más conocido como paro, del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) es haber cotizado, como mínimo, durante 12 meses. No obstante, muchas personas desempleadas no alcanzan este tiempo de cotización, para lo que existen otras alternativas.

El SEPE dispone de un subsidio por desempleo, otra prestación pública, que se otorga en el caso de no cumplir con el año mínimo exigido. "Si has trabajado menos de un año, puedes acceder a un subsidio por desempleo por cotizaciones insuficientes, pero debes tener al menos 180 días cotizados si no tienes cargas familiares y 90 días si tienes cargas familiares", recuerda el SEPE en sus redes sociales.

Cuáles son los requisitos para esta ayuda

Además del tiempo de cotización necesario dependiendo de las circunstancias familiares, los requisitos para poder recibir este subsidio son los siguientes, tal y como recoge el SEPE en su portal:

Estar desempleado o desempleada y en situación legal de desempleo.

Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo y mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción y suscribir el compromiso de actividad.

No recibir rentas de cualquier tipo superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, sin contar la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

Cuál es la cuantía del subsidio

La cuantía se calcula dependiendo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En este sentido, una de las novedades de los presupuestos generales para 2023 es la subida del IPREM, que quedará fijada este año en 600 euros mensuales, en comparación con los 579,02 euros mensuales actuales.

Esta subida repercutirá directamente en las prestaciones públicas como el subsidio por desempleo, ya que su cuantía se calcula teniendo en cuenta el 80% del IPREM. Así, desde enero de 2023, el importe por el subsidio será de 480 euros al mes, frente a los 463,21 euros de 2022.