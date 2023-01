Tamara Falcó, en 'El Hormiguero': "Íñigo tenía que depurar su vida para volver conmigo"

Tras la entrevista a Roberto Leal, Laura Escanes y Florentino Fernández en El Hormiguero (al que acudieron para presentar la 3ª temporada de El Desafío), Pablo Motos dio paso a la primera tertulia de actualidad de los jueves en 2023 compuesta por Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val.

El primer tema que abordaron, como no podía ser otro, fue la reconciliación de la marquesa de Griñón con Íñigo Onieva: "Tamara, creo que tenemos que hablar, has vuelto con Íñigo, en primer lugar, felicidades. ¿Estás feliz?", le preguntó el presentador a su colaboradora.

"Estoy muy feliz", admitió la hija de Isabel Preysler. "Me gustaría hacerte una pregunta y que tú nos contaras todo lo demás: ¿Qué es lo que pasó para que os hayáis dado una segunda oportunidad?", le dijo Motos.

"Decidimos enterrar el hacha de guerra la semana de Navidad. Él no tenía mi móvil y escribió a una amiga para decirle que quería hacer las paces conmigo. Me pareció bien y lógico. Con el espíritu de la Navidad y todo eso, el 24 de diciembre me dije: ¿Por qué no ir a misa juntos?", contó Falcó.

Tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Continuó con su relato diciendo: "A las siete de la tarde le mandé un mensaje para ver si me quería acompañar a la Misa del Gallo. Me dijo que lo iba a intentar, vino a casa, saludó a todo el mundo, aunque mi madre ya se había ido a dormir".

Motos quiso saber si la madrileña había avisado en su casa que iba a aparecer Onieva por allí: "No, ¿para qué?", le contestó la colaboradora. "Nos fuimos a la misa con la mala suerte de encontrarnos con la amiga del dueño de la revista ¡Hola! en el banco de al lado y enseguida me llamó el director, Eduardo Sánchez Pérez, a preguntarme", aseguró la hija de Isabel Preysler.

"Después de la misa nos quedamos hablando, intercambiamos las cosas que me habían hecho daño, las que le habían hecho daño a él y ya quedamos en plan de amigos. Le di mi teléfono nuevo y nos empezamos a mensajear", recordó la madrileña.

"El día 28 salió lo de mi madre y Mario (Vargas Llosa), llamó mi hermana desde Estados Unidos y pensé en el tío Julio, al que mi madre nunca le dio una nueva oportunidad, algo me hizo click", añadió.

Con la llegada del 2023, todo cambió: "El día 31 de diciembre dije que quería empezar el año bien, pasando página, y me pasé toda la tarde fatal, incluso lloraba".

"Le escribí un mensaje a Íñigo durante las uvas, en los cuartos, y le pregunté si iba a venir a verme después, y vino en moto. Que también le pilló un paparazzi en la puerta de casa", confesó.

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Hicimos las paces y como nos queríamos quitar del ruido de la prensa nos fuimos al Polo Norte, pero allí también nos pillaron. Han sido unos días muy sencillos, pero muy bonitos", afirmó Tamara.

"¿Qué pasó cuando se enteró tu madre que te dijo?", quiso saber el valenciano. "Mi madre lo que quiere es evitarme el dolor, me dijo que la gente no cambia, pero yo he cambiado durante mi vida y sí creo que la gente cambia", le respondió la marquesa de Griñón.

"Pensé que tenía dos opciones, ver qué pasa o quedarme con la duda y vivir en mi vida segura, decidí intentarlo y ahí estoy, muy feliz. Nos casaremos, si Dios quiere, pero lo diré en siguientes episodios de El Hormiguero", admitió entre risas.

Pero Motos insistió sobre Onieva: "¿Crees que Íñigo ha cambiado?". Falcó le contestó que "se ha dado cuenta, la bofetada ha sido monumental y ha visto que había cosas en su vida que tenía que depurar".

"Ya no hablo de los cuernos y tal, es un enfoque. Tienes que perder algo para darte cuenta de lo que significaba en tu vida. Él ha reaccionado durante todo este tiempo, ha tenido un montón de gestos conmigo y existe ese amor entre los dos", concluyó.