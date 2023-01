Laura Escanes, en 'El Hormiguero': "He ido a 'El Desafío' a callar bocas"

El Hormiguero concluyó la semana con la visita de Roberto Leal, Florentino Fernández y Laura Escanes, que presentaron la nueva temporada de El Desafío, que se estrena en Antena 3 el viernes 13.

El sevillano vuelve a ejercer de presentador y tanto el cómico como la influencer participan como concursantes de esta edición. Los tres comentaron los grandes retos a los que se han enfrentado en la nueva temporada del formato.

Pablo Motos destacó que era la primera vez que Escanes participaba en un programa de televisión: "Me dijeron que la televisión era un sitio muy oscuro, que no era mi lugar".

"He ido a El Desafío a callar bocas. Recuerdo que la prueba en la que peor lo pasé fue en la de los patines, me caí infinitas veces porque solo había patinado en línea en el parque".

También recordó que en la prueba del baile en el aire le costó mucho actuar junto a su compañero: "He tenido que ensayar la cara de romántica porque no me salía, no podía mirar al bailarín a los ojos, bajaba la cabeza".