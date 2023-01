Manuel Carrasco se abre en 'Las tres puertas' y confiesa que se planteó dejar la música: "Me costó conectar conmigo"

El nuevo año ha venido acompañado de la segunda temporada de Las tres puertas, el programa de La 2 presentado por María Casado. En la primera entrega, que se emitió este miércoles por la noche, Manuel Carrasco se sentó a charlar con la periodista, con quien repasó su trayectoria musical y vida personal.

Uno de los temas que trataron fue las sensaciones del artista con la pandemia, puesto que precisamente se convirtió en padre de su hijo justo al inicio. "Recuerdo que nos fuimos corriendo del hospital. La verdad es que después de todo lo malo y de esa sensación de agobio que pasamos, lo viví bonito en casa", aseguró el artista.

Sin embargo, aunque a nivel personal con su bebé lo pasó bien, lo cierto es que no fue un buen momento para desempeñarse: "No pasé una época muy buena, me costó escribir canciones, me costó conectar conmigo mismo de nuevo. A mí me salen las cosas en función del estado de ánimo que tenga. Por lo que puedo hacer un disco en pocos días y luego me puede llevar meses por no sentirme conectado con ciertas cosas".

Aprovechando la conversación, Casado le preguntó si alguna vez había pensado en dejar la música. "Son cosas diferentes. Una cosa es la música y otra es dedicarse a la música, que engloba otras muchas tantas cosas. Eso sí que lo pensé en su día", contestó Carrasco.

Aun así, él tiene claro cual es la principal razón de que ahora se mantenga en lo más alto: "Me gusta luchar cuando las cosas no salen bien. Por eso creo que el éxito que puedo estar teniendo ahora, después de llevar 20 años, en parte es por eso, porque me gusta luchar por las cosas en las que creo de verdad y en las que sé que voy a tener un margen de mejora en todos los aspectos".

Y cree que quizá la razón de que actualmente se encuentre haciendo las mejores canciones de su carrera sea el "tiempo de maduración y aprendizaje" que ha tenido, además de que siempre intenta buscar el lado bueno y escribir "las cosas para que sucedan".