Boris Izaguirre sufrió un ictus mientras grababa 'El desafío' y aún así quiso continuar: "Si no, habría caído en una depresión"

El presentador Boris Izaguirre es uno de los concursantes de la próxima edición de El Desafío, que se estrena el viernes 13 de enero en Antena 3. Este miércoles, durante la presentación del programa el resposable del mismo, Jorge Salvador, contaba una de las anécdotas más duras, pero inspiradoras.

"Durante la grabación del programa Boris sufrió un ictus y necesitó una intervención importante", contaba Salvador.

Ya en abril se supo que Boris Izaguirre había tenido que ser intervenido de urgencia. "Hola queridos amigos. Estamos bien y, sobre todo, aliviados al saber que han descubierto un problema cardiovascular grave que desconocíamos", contaba por entonces en redes sociales el presentador.

"La intervención, una endarterectomia carotidea, ha sido un éxito", explicaba por entonces. Tras aquella intervención Jorge Salvador le llamó para tranquilizarle y asegurarle que había un sustituto para El Desafío, que descansara y que podría volver en la próxima edición. "Ok, me contestó", explica Salvador.

"Pero a las tres horas me llamó y me dijo que quería volver, que le esperáramos a recuperarse y que lo haría". De hecho, ante la preocupación de Salvador por su salud, Boris movió hilos.

"Su médico me envió un mensaje de voz diciéndome que le autorizaba pasadas 7 semanas incluso a hacer la prueba de apnea", decía el responsable de El Desafío.

El propio Boris, durante la presentación del programa, aseguraba que lo hizo por sí mismo. "Consideré que si no acababa el programa me iba a dar una depresión, así que al permitirme volver me salvaron de esa depresión".

El Desafío se coronó en su segunda edición como líder absoluto en la noche de los viernes, siendo la primera opción en todas y cada una de sus entregas; logrando así una media de un 16,4% de cuota de pantalla y 1.921.000 espectadores. Consiguió superar a su directo competidor por más de 5 puntos en estricta competencia.