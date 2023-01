Alba Carrillo confirma que fue a la universidad con David Broncano: "Era un tío muy discreto que no parecía tan divertido"

El 'culebrón' entre Alba Carrillo y Jorge Pérez provocó un sinfín de reacciones, pero nadie esperaba que, indirectamente, también hubiera una muy sorprendente de David Broncano. Y es que el presentador de La Resistencia, cuando vio la foto de la modelo, reveló que habían ido juntos a clase, algo que ahora ella confirma.

Boris Izaguirre acudió a mediados de diciembre al programa de Movistar+ a hablar de las últimas noticias de actualidad del corazón, y le habló de lo sucedido en la fiesta de Unicorn entre ambos tertulianos. Pero, al decir el nombre de Alba Carrillo, Broncano, completamente ajeno a estos asuntos, se quedó sorprendido.

"¡Creo que esa chica iba a clase conmigo!", exclamó. Entonces, mostraron una imagen de la modelo reciente, pero fue al buscar una de 2007, en su etapa en Supermodelo, cuando definitivamente confirmó que sí, que habían sido compañeros.

Pero este martes, la colaboradora regresó a Ya es mediodía tras varias semanas ausente de la televisión y, además de hablar sobre lo que ha sucedido con Jorge Pérez o reprochar a Joaquín Prat algunas cosas que se han dicho, confirmó que conocía a Broncano.

El programa recordó ese momento de La Resistencia en el que el presentador habló de Carrillo y, de hecho, la invitó al formato. "Pues habrá que ir, pero si me preguntan por el dinero y el sexo, después de estas Navidades mejor que no me pregunten", respondió ella en referencia a las míticas cuestiones del espacio de Movistar+.

"Él era mi compañero en la Complutense. Creo que estudiaba en otra universidad, se cambió creo que en tercero", explicó la modelo. "Estudiamos juntos Publicidad y Relaciones Públicas. Era un tío superdiscreto que no parecía tan divertido, pero luego mira, todos hemos florecido".

"Me mola que lo diga, porque luego parece que hemos salido de una mata. Y no, Broncano y yo hemos estudiado", concluyó la colaboradora de Ya es mediodía.