Alba Carrillo regresa a 'Ya es mediodía' tras un tiempo alejada de la tele y lanza un reproche a Joaquín Prat: "Hay cosas que me han dolido"

Ha estado más centrada en sus estudios de Criminología, en disfrutar de las Navidades con su familia y de cuidar de su hijo, que sufrió una caída, pero Alba Carrillo ha regresado finalmente a televisión después de su ausencia para alejarse del asunto con Jorge Pérez, que aún sigue coleando.

La modelo volvió este martes a Ya es mediodía con intención de hablar de todo lo que había quedado pendiente, y así lo hizo. Sin pelos en la lengua, se sinceró a la hora de decir lo que pensaba a todos, y al primero que lo hizo fue al propio presentador.

"Yo te he echado de menos, ¿tú a nosotros?", le preguntó Joaquín Prat. "A ti a veces, no. Te lo tengo que reconocer, porque si no no sería sincera", respondió ella. "Hay cosas que me han dolido, pero no pasa nada. Pero cómo vamos a empezar de cero, hay que decirlo".

La colaboradora confesó que le había molestado las cosas que habían dicho él y algunos de sus compañeros: "Me ha dolido que me habéis acusado de cosas que yo no he dicho. Yo no he hablado nunca del pene de nadie ni de las relaciones con nadie".

"Yo tengo un hijo, lo he pasado muy mal, he sufrido y me ha dolido por parte de mis compañeros porque se han tergiversado cosas que yo jamás he llegado a decir", continuó criticando y, después, habló del polígrafo que se hizo en Sábado Deluxe en el que vetó ciertas preguntas porque se negó a responderlas.

Tras hablar sobre el tema largo y tendido y después de un vídeo donde se recopilaban las cosas que se habían dicho, Joaquín Prat retomó la conversación. "¿No viste lo que dije en AR?", le preguntó. "Sí, que me echabas de menos, que volviera...", contestó.

"Pero de verdad, espero que tú hagas lo mismo conmigo y, cuando haya algo que no te guste, me lo digas. Yo soy así, porque te tengo aprecio y cariño", se justificó.

"Voy a repasarlo, pero si es verdad que dije que igual te habías pasado de frenada hablando de los atributos masculinos de Jorge, te pido disculpas", continuó el conductor de Ya es mediodía y comentó que consideraba que todos habían llegado un poco lejos: "He estado a punto de pensar que me iba a quedar sin colaboradores".

"Ojalá que vuelva Jorge, que tiene que trabajar, que si no tenemos coincidir que no sea así, pero ojalá que podamos seguir trabajando y seguir sacando el Fresh adelante", respondió ella.

Su opinión sobre Jorge Pérez

"Es verdad que yo me he sentado y he hablado de lo que se me ha preguntado, porque no tengo por qué esconder nada. Pero me he visto en una situación en la que yo no fui la primera en hablar, se me ha tachado de pasarme de frenada y a mí me parece que pasarse de frenada es que se autorice a emitir imágenes de una fiesta privada", opinó Alba Carrillo. "Me parece mal que se manden comunicados y burofaxes a compañeros cuando se está permitiendo que amigas y altavoces de esa persona hablen".

Además, la hija de Lucía Pariente confirmó que a ella también le "ha llegado un burofax y el burofax ha sido contestado". "Vamos a ser un poco coherentes. Yo también puedo recurrir a la ley. De hecho, sin anunciarlo ni amenazar, he tomado medidas legales, y empezarán a llegar en breve a las personas por las que yo y mi familia nos hemos visto dañados", aseguró.

"Me he sentido juzgada y nadie tiene derecho a juzgarme. A opinar sí, pero juzgar no", destacó la tertuliana. "No he dicho nada malo, yo llego el domingo a Fiesta y, si no se llega a sacar el tema, no hubiera hablado".

Además, la modelo aseguró que todo esto le ha hecho aprender y ahora tiene una actitud diferente: "He cambiado, voy a ser mucho más selectivas en mis afectos y voy a entender que las relaciones profesionales son profesionales.